Taylor Swift estrena 'My Boy Only Breaks His Favorite Toys' en vivo en Paris Eras Tour

París, Francia.- La cantante Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus fans con cada actuación de su gira mundial The Eras Tour, y la más reciente parada del tour fue en París, donde también conquistó al público francés. Durante su segunda noche en la capital francesa, Swift presentó en vivo por primera vez la canción My Boy Only Breaks His Favorite Toys, una de las nuevas incorporaciones de su álbum The Tortured Poets Department.

El espectáculo en París, que tuvo lugar el viernes 10 de mayo por la noche, fue testigo del debut de esta canción, que se unió a otras que forman parte de su último lanzamiento discográfico, como But Daddy I Love Him, So High School, I Can Do It with a Broken Heart, Who's Afraid of Little Old Me y un mashup de Down Bad y Fortnight.

El momento del estreno de My Boy Only Breaks His Favorite Toys inmediatamente levantó el ánimo de los Swifties que tuvieron la fortuna de estar presentes en la audiencia y no dudaron en compartir el momento en las redes sociales. La canción se presentó como la segunda selección en la sección de canciones sorpresa del set. Pero eso no fue todo. Swift también impresionó a su público con otro mashup. Para la primera canción de la noche, combinó su éxito Is It Over Now? (Taylor's Version) del álbum 1989 con el popular sencillo Out of the Woods, también de 1989.

Taylor Swift ha aprovechado The Eras Tour para presentar toda su extensa discografía, desde sus primeros éxitos hasta las nuevas canciones de The Tortured Poets Department. Después de una pausa de varias semanas, durante la cual la cantante lanzó un total de 31 nuevas canciones, la gira se reanudó con fuerza en París, y continuará su paso por Europa con paradas en Stockhold, Lisboa y Madrid.

Fuente: Tribuna