Captan a bebé olvidado en el suelo en concierto de Taylor Swift; fans enfurecen

París, Francia.- Una ola de fans enardecidos surgió luego de que una madre fuera captada dejando a su bebé en el suelo durante un concierto de Taylor Swift celebrado en París. Desde luego, entre las críticas que se repitieron se señaló a este tipo de eventos como un escenario inseguro para el pequeño, así como la irresponsabilidad de la mujer al olvidarlo tirado en el piso, mientras ella se divertía escuchando a la estadounidense cantar.

Como parte del Eras Tour, la intérprete de éxitos como I Can Do it With a Broken Heart y My Boy Only Breaks His Favorite Toys ofreció un show en la capital francesa. Lo que parecía una noche de alegría y una oportunidad para corear canciones favoritas y estar cerca de Swift se convirtió en motivo de disgusto e indignación debido a que la desconsideración de una fan al llevar a su hijo como acompañante.

Varias fotografías del bebé acostado entre los pies de todo el público circulan en redes sociales. Los admiradores subrayaron que el bebé en definitiva no iba a pasarla bien en dicha situación por todas las variaciones lumínicas, el movimiento y ruido alto; en resumen, un conjunto de factores que sólo podían ocasionar una cosa: abrumar al niño. Sobre esta línea, algunos reconocieron que ser mamá no debe ser un impedimento para seguir disfrutado de la vida, pero siempre siguiendo algunas medidas básicas de cuidado para los bebés, por ejemplo, llevar un portabebés y protección para los oídos.

Literalmente sin palabras. ¡Carga a tu hijo!". Esto me enoja, ¡No sé por qué un padre piensa que esto está bien!". Esto es tan peligroso!! Alguien podría pisar al bebé".

¿Eres mamá y no conseguiste niñera en la fecha de un concierto? Ten en cuenta lo siguiente

Detallemos algunos puntos importantes que debes considerar antes de decidir si llevar o no a tu hijo a un festival de música en vivo o al cine. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a sonidos fuertes, independientemente de su duración, puede fatigar las células sensoriales auditivas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede resultar en una pérdida temporal de la audición o en la percepción de acúfenos (zumbidos en los oídos).

Si bien la audición puede mejorar a medida que las células sensoriales se recuperan, debes saber que la exposición continua a sonidos extremadamente fuertes puede causar daños irreversibles, sobre todo en los bebés, cuyo sistema auditivo apenas está desarrollándose.

