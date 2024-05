Drake enfrenta nueva intrusión en su mansión de Toronto

Comparta este artículo

Toronto, Canadá. - El rapero canadiense, Drake, de 37 años de edad, de nuevo está en el ojo del huracán luego de que su equipo de seguridad detuviera a otro presunto intruso en su lujosa mansión de Toronto el sábado. Este incidente marca la tercera intrusión en la propiedad del artista en tan solo una semana, sin mencionar el reciente tiroteo que involucró a uno de sus guardias de seguridad.

De acuerdo con informes obtenidos por el medio TMZ, imágenes capturadas muestran a un hombre reteniendo a otro individuo en el césped fuera de las puertas de la mansión, mientras uno de los guardias de seguridad pedía ayuda y otro sometía al presunto intruso. Este episodio ocurrió apenas unas horas después de que el rapero expresara su frustración en su cuenta de Instagram por la presencia constante de helicópteros de noticias sobrevolando su propiedad, tras una semana plagada de incidentes con la policía.

Propiedad de Drake. Foto: Internet

Y es que para quien no esté al tanto de todo y del porqué los medios están tan al pendiente, resulta que el primer suceso ocurrió durante las primeras horas del martes, cuando se reportó un tiroteo que involucró a un guardia de seguridad fuera de las puertas de la residencia de Drake. A pesar de estos eventos, la policía de Toronto no pudo confirmar si el rapero se encontraba en su hogar en el momento de esa situación.

Los eventos continuaron desarrollándose cuando, el miércoles alrededor de las 14:00 p.m., la policía fue llamada nuevamente a la mansión del famoso después de que otro individuo intentara acceder a su casa. Esta situación se repitió el jueves por la tarde, aproximadamente a las 15:30 p.m., cuando se reportó otro intento de intrusión que derivó en un altercado con los guardias de seguridad presentes.

El individuo involucrado en el altercado fue llevado al hospital, aunque aún no se ha establecido una conexión clara entre los distintos intrusos ni con el reciente tiroteo ocurrido en la propiedad.

Este último incidente se da en medio de una conocida pelea entre Drake y Lamar, de 36 años, la cual ha sido ventilada a través de canciones y redes sociales. Los raperos han intercambiado "diss tracks" en los últimos meses, con acusaciones mutuas de diferentes tipos.

Uno de los ejemplos, está en su canción Not Like Us, ahí Kendrick Lamar utilizó una imagen de la mansión de Drake cubierta con marcas de una aplicación para delincuentes sexuales, mientras que Drake respondió con su tema más reciente, The Heart Part 6, la cual se estrenó el pasado domingo 5 de mayo.

A pesar de la especulación sobre si estos eventos están relacionados con la disputa entre los artistas, las autoridades han declarado que, hasta el momento, no hay indicios que sugieran una conexión directa. Sin embargo, la seguridad en la mansión de Drake en Toronto sigue siendo una preocupación primordial, especialmente después de estos sucesos recientes.

