No solo con Lucerito Mijares: Sofía Rivera se ha peleado con estos famosos de Televisa

Ciudad de México.- La vida de la reconocida actriz y presentadora de TV, Sofía Rivera Torres se ha visto envuelta en un sin fin de escándalos, debido a que no solo ha enfrentado dramas con la joven cantante y actriz, Lucerito Mijares, sino que en años pasados se ha informado de varias peleas con más de un famoso de Televisa y también de Imagen TV, tal como lo fue el reconocido y polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris.

Como se sabe, actualmente el nombre de Sofía se encuentra dando mucho de que hablar, y no por un crecimiento en su carrera o buenas noticias, sino porque ha sido la más funada de las redes sociales junto a su esposo, Eduardo Videgaray, y el también presentador, José Ramón San Cristobal, menor conocido como 'El Estaca', por las burlas hacía la hija de Lucero con respecto a su apariencia física, pues la han confundido con un hombre.

Este hecho despertó la indignación de miles en el medio que no la han bajado de ser una "falsa feminista", de "soberbia" y por supuesto de agredir a la joven. Sin embargo, esta no es la primera vez que su nombre va junto a una intensa polémica, dado a que en los últimos años ha estado enfrentando peleas con otras celebridades y aquí te presentamos unos cuantos nombres y los motivos detrás:

1.- Cecilia Galliano

Fue precisamente el año pasado cuando en vivo de una de las galas de La Casa de los Famosos México, que Rivera Torres y Galliano se enfrentaron causando un gran revuelo, dado a que Sofía decidió traicionar al cuarto 'Infierno' y hablar mal de sus excompañeros de cuarto por una diferencia de opiniones, a lo que Cecilia al tenerla frente a frente quiso hacerle ver lo que hizo mal y que su estrategia debería de haber sido diferente, pero para la esposa de Videgaray esto fue inadmisible y tuvieron un acalorado debate.

2.- Poncho de Nigris y Sergio Mayer

Fue en ese mismo año y por el mismo reality show antes mencionado que la actriz de Tu Vida Es Mi Vida, tuvo pleitos fuertes con Poncho y Sergio, pues en las escasas dos semanas que permaneció dentro de la casa no los bajó de ser unos machistas y misóginos que no deberían de permanecer en la casa ya que para ella eran un pésimo ejemplo, especialmente a Sergio, al que llamó "anciano", incluso fuera del programa los atacó en cada oportunidad, mientras que estos al salir solo dijeron que no hacían caso a envidiosas que necesitaban de su fama para sobresalir.

3.- Verónica Toussaint

Sin duda alguna uno de sus mayores polémicas fue por su aparente pleito con Verónica, ya que según Álex Kaffie, no se toleraban y Sofía habría ocasionado su salida del programa Qué Importa en el año del 2020, y aunque Toussaint afirma que tiene un buen concepto de Rivera, la actriz en el programa de Karla Díaz, contó que una conductora con la que trabajaba la trataba mal y tuvieron problemas en el programa, y aunque no mencionó ni al programa ni a la compañera, muchos lo tomaron como una confirmación de su enemistad con Verónica.

4.- Niurka

En cuanto a la actriz de Aventurera, su problema también vino por un dos por uno, dado a que la molestia de la cubana fue por que llamó "hocicón" a Emilio Osorio dentro de La Casa de los Famosos México y se lanzó en su contra, por lo que en un en vivo Niurka destacó: "Ella pudo decírselo, Emilio sabe escuchar, en lugar de hablar detrás de él como vieja argüendera. Habría sido más funcional como estrategia para ella, es una mujer madura", y cuando la tuvo frente a frente la humilló sin piedad, dejándola sin palabras.

Fuente: Tribuna del Yaqui