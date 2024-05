Norman Reedus revela detalles sobre la segunda temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los seguidores de The Walking Dead: Daryl Dixon recibieron una sorpresa cuando Norman Reedus, el intérprete del personaje principal, compartió pistas sobre lo que podría ver en la tan esperada segunda temporada de la serie. La primera temporada presentó a un Daryl Dixon inesperadamente transportado a Francia, desconcertado y decidido a encontrar su camino de regreso. Sin embargo, su viaje se ve obstaculizado por encuentros con varios personajes que lo retrasan.

Crédito: AMC

A través de su cuenta de Instagram, Norman Reedus emocionó a los fans al adelantar que la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará este verano de 2024. Esta noticia ha sido recibida con mucha emoción por los seguidores, que han estado esperando nuevas entregas de esta serie que logró la fama la década pasada.

Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de la cadena productora, el anuncio de Reedus da certeza sobre el regreso de su personaje. Teniendo en cuenta que la temporada anterior concluyó en octubre de 2023, es probable que la segunda temporada llegue en septiembre.

La próxima entrega de The Walking Dead: Daryl Dixon promete emociones aún más intensas, con el regreso del querido personaje. Según lo revelado por Reedus, la segunda temporada llevará el título de The Book of Carol, lo que sugiere que se enfocar en la búsqueda de Carol por parte de Daryl, explorando así la relación entre ambos personajes.

Fuente: Tribuna