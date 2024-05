Paquita la del Barrio humilla a Natanael Cano y arremete contra corridos tumbados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace décadas, Paquita la del Barrio, ha sido considerada como una figura emblemática de la música mexicana, al grado en el que no existe persona en el país que no pueda entonar los coros de su polémico tema, Rata de Dos Patas. Por otro lado, la mayoría de artistas que han trabajado con ella solo han mencionado cosas positivas de Francisca Viveros Barradas (nombre real del a intérprete).

Uno de los aspectos que ha sido mayormente elogiado de la artista es su brutal honestidad, misma que, por lo regular, suele incluir en sus canciones, un ejemplo de ello ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando la famosa tuvo que presentarse en un evento organizado por La K-Buena, en la Plaza México con motivo de la celebración de la Batalla de Puebla, donde tras dar un concierto, fue abordada por la prensa.

En dicha ocasión, la celebridad fue cuestionada sobre su sentir acerca de los corridos tumbados bélicos, a lo que ella declaró no estar de acuerdo con este género musical, el cual se caracteriza por entonar temas enfocados en la narcocultura, hechos violentos, mujeres y automóviles. Bajo este contexto, la cantante aseguró que es necesario pedir “respeto”, puesto la juventud se encontraría desatada debido a que se enaltecen este tipo de problemáticas.

“Eso está muy mal, mal, mal. Cada día estamos peor. Yo pienso que, nosotros, los seres humanos tenemos la obligación de pedir un respeto a esa juventud que está desatada (…) Nada les cuesta comportarse bien. Esos chamacos que andan metiendo eso ahorita van a llegar a viejos y tampoco van a andar con esas canciones. Qué disfruten”, declaró la estrella.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Paquita la del Barrio se expresa mal sobre los corridos tumbados bélicos, puesto en el mes de agosto del año 2023, la famosa ofreció una entrevista donde directamente mencionó que no suele escuchar ese tipo de música, justificando que es porque tiende a estar ocupada en hacer “otras cosas”, así como también aseguró que no conocía a Peso Pluma o Natanael Cano, ambos considerados como los máximos exponentes del mencionado género.

Dicha situación se produjo meses después de que Paquita fuera abordada por la prensa en el Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México, donde abiertamente declaró que le desagradaban los corridos tumbados bélicos e incluso invitó a los padres de familia a impedirle a sus hijos escuchar esta música y mejor inculcarles el gusto por las canciones antiguas, las cuales desde su perspectiva, enseñaban más valores.

“Esa no es música de México, la gente quiere sobresalir en algo, pero no es posible, ¿cómo van a tirar lo que tantos artistas hicieron en aquellos años?, y que venga alguien más a tirar las cosas, eso no está bien. Yo sí le aconsejo a los padres que les pongan música de la nuestra, viejita, para que sus hijos se eduquen bien”, declaró la famosa.

Fuentes: Tribuna