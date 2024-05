¿Recae en el alcoholismo? Tras dejar 'Hoy' y anexarse, actor de Televisa hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelta en una larga serie de escándalos, como dejar el programa Hoy y tomar la decisión de anexarse, el famoso actor de Televisa y muy simpático presentador de TV, Raúl Araiza, recientemente se sinceró con sus colegas y el público, haciendo una dura confesión con respecto a la drástica medida que tomó tras su última ruptura amorosa, ¿acaso ha recaído en el alcoholismo?

Como se sabe, Araiza es una de las celebridades de la empresa San Ángel mejor consolidadas con una larga lista de melodramas, como Cuidado con el Ángel, Amor Mío y muchas otras más, además de formar parte del elenco del matutino Hoy desde hace casi dos décadas. Sin embargo, tanta fama le ha llegado a afectar como a muchos otros, siendo uno de los múltiples que cayeron en adicciones, que lo han llevado a rehabilitación en más de una ocasión, tal como sucedió en el 2022 por decisión propia, pues sentía que podría tener una recaída y quería ir a sanarse a nivelar su estrés y reforzar su resistencia.

Y aunque todo parecía ir de la mejor manera de forma laboral y personal para el actor de La Desalmada, hace unas semanas confesó que lamentablemente su relación con Katalina García, de la que se veía muy enamorado, llegó a su fin, declarando que: "¡Déjenme!, porque duele. Ahorita voy justo a terapia a hablar de mi soledad", asegurando que todo fue desde el amor que le tiene, pues comprendió que un noviazgo sin estar presente no era justo para ella: "Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar".

Es por ese motivo que Araiza tomó la drástica medida de no involucrarse sentimentalmente con ninguna otra mujer, por lo menos en los siguientes meses, recalcando que por ahora quería centrarse en él, señalando que no piensa tener tampoco relaciones sexuales ni de una sola noche, después de que Mariana Seoane le coqueteara y Paul Stanley no le creyerá lo que le decía: "Estoy retomando el ejercicio. Me gusta ver series y me voy al cine solo, y a ver las de miedo. Estoy en receso. No tengo pareja. No me doy justicia y es mi amiga (Mariana Seoane) y no me da pena decirlo".

Finalmente el presentador de Miembros Al Aire dejó en claro que su proceso de sanar su alma, su corazón y mantener su paz, va muy en serio y se ha declarado en completo celibato, señalando que ya era algo que su cuerpo le pedía de hace tiempo y ahora iba a hacerle caso, mostrándose firme con estas declaraciones: "Te juro que no, porque estoy en un receso. Estoy en celibato. Mi carnal pedía clemencia. Estoy en receso".

Fuente: Tribuna del Yaqui