VIDEO: Pepe Aguilar expone a Ángela; confiesa que llora por las críticas en Internet

Ciudad de México.- Ahora que está sobre la mesa el tema del hate hacia las celebridades luego de los comentarios negativos vertidos contra Lucero Mijares, ahora ha salido a la luz una impactante revelación que tiene que ver con Ángela Aguilar, a quien constantemente le llegan comentarios negativos. Aunque aparentemente esto no afecta a la cantante, la realidad podría ser otra, según reveló Pepe Aguilar.

Yordi Rosado suele invitar a figuras destacadas del mundo del espectáculo a su programa. En esta ocasión estuvo acompañado al cantante de regional mexicano, a quien tuvo la oportunidad de hacerle preguntas poco comunes que revelaron una cara oculta de su vida. En un punto de la conversación salió a colación el ataque en redes sociales hacia la intérprete de Dime cómo quieres y La tequilera.

El famoso abrió su corazón al sentirse en confianza con Rosado y mencionó que el ver a su hija sufrir por las agresiones virtuales fue algo que a él le pesaba. Sin embargo, dio lo mejor de sí para que Ángela se sintiera apoyada. Como consejo, la instó a ignorar la mala vibra presente en Internet y enfocar su atención en la música. Así es como su trabajo hablaría por ella. También, le aseguró que no valía la pena desgastarse intentando defenderse, en cambio, que guardara silencio.

Por mucho tiempo, el artista creyó que a Ángela le daba igual todo lo que se decía sobre ella en las plataformas, puesto que esa fue la impresión que se esforzó en darle a su padre (y a los medios). Pero la máscara se le cayó cuando una tarde el compositor se percató de que las opiniones sí tenían la suficiente fuerza como para desmoronarla, ya que la encontró llorando hace poco tiempo.

Una vez, y eso hace poquitito (la vio llorar), se hacía que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta que no".

En cuanto a él, se mantuvo firme al sostener que gracias a su experiencia en el medio artístico y a su madurez es que cualquier comentario no deseado acerca de su persona simplemente 'le vale'. La razón más importante es que Pepe Aguilar no conoce a nadie de los que, envalentonados por estar detrás de una pantalla, se atreven a hablar pestes de él.

Lo dije desde el principio, claro que te duele, ves unos comentarios que por qué hablan así de tu hija. Si me dices a mí algo en redes me da risa, porque las cosas se toman de quien viene y no conozco a quien me está diciendo eso, pero su opinión son como las nachas, todo el mundo tiene unas".