Adiós Televisa: Corren a conductor del programa 'Hoy' sin avisarle: "Está indignado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien trabajaba en Televisa desde hace más de 7 años, fue despedido de forma repentina del programa Hoy y se dice que está muy molesto con la decisión que tomó la producción, porque le avisaron de un día para otro. Se trata del conocido y querido chef Yogui, quien conducía la sección de cocina en el programa matutino del Canal de Las Estrellas desde el año 2017.

Mariano Garcés, nombre de pila del famoso cocinero, comenzó su carrera en la empresa de San Ángel hace menos de una década y además de participar en la sección de cocina de Hoy, ha sido parte de otros programas como transmisiones especiales de los Latin Grammy 2023. Asimismo, Yogui es influencer acumulando 46 mil seguidores en Instagram, mientras que en su canal de cocina de YouTube apenas tiene 3 mil seguidores.

El chef Yogui en el foro de 'Hoy'

Sin embargo, de acuerdo con información filtrada en el programa de YouTube de Flor Rubio trascendió la noticia de que el chef ya no pertenece al elenco de Hoy. El periodista Joel O´Farrili aseguró que Yogui fue despedido de forma repentina del matutino de Las Estrellas sin previo aviso, lo cual le molestó: "Me contaron que ahora que contrataron al chef Mariano Sandoval pues alguien se quedó en la cuerda floja y me refiero al chef Yogui".

Supuestamente la productora Andrea Rodríguez Doria decidió cederle su lugar a Mariano Sandoval, quien se integró al programa 30 de abril luego de haber trabajado por años en la competencia, Venga la Alegría. "Me dicen que con los días, al chef ya no lo llamaron, él se extrañó y decidió buscar a la producción y preguntar, les dijo 'oigan yo no he tenido llamado, qué está pasando', la respuesta fue 'perdón es que ya no te vamos a dar llamado'".

El originario de Argentina habría estallado al saber que lo sacaron del foro de Hoy sin siquiera darle una despedida formal y además avisándole de un día para otro: "El chef Yogui está muy indignado por la forma en la que se dio este 'despido', no le avisaron que ya no estaba, simplemente ya no le llamaron". Al parecer, finalmente Yogui sí consiguió quedarse en Hoy pero de una forma distinta, pues seguirá trabajando en el matutino pero solo a través de reportajes que hará en la calle con señoras de la tercera edad. Este lunes 13 de mayo estrenó su nueva sección donde comparte recetas de las abuelitas.

Fuente: Tribuna