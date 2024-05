Arremeten contra Chris Pratt por excluir a Anna Faris en post sobre Día de la Madre... otra vez

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Por segundo año consecutivo, Chris Pratt, de 44 años,dejó a su exesposa Anna Faris fuera de su tributo del Día de la Madre, lo que ha desencadenado la ira de los fans en las redes sociales.

El actor, mejor conocido por su papel en Guardianes de la Galaxia, optó por dedicar su homenaje únicamente a su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, y a su madre Kathy Pratt. Pratt elogió a Schwarzenegger por su papel como madre de sus hijas y madrastra de su hijo Jack, de 11 años, pero no mencionó a Faris, de 47 años, con quien estuvo casado durante casi una década y quien es la madre de su primogénito.

¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás! Amor a mi mamá Kathy, quien puso el listón muy alto por su amor, paciencia, humor y alegría en la maternidad. Y un agradecimiento especial a mi querida Katherine por todo lo que haces. Ser testigo de que eres madre de Lyla y Eloise y madrastra me hace enamorarme más y más de ti cada día.

Chris Pratt dedica homenaje a Katherine Schwarzenegger por el Día de las Madres. Foto: Internet

Pero eso no fue todo, pues también indicó: "El trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de programar, transportar, amar, nutrir, administrar calendarios, planificar actividades, la nutrición, los límites, las reglas, la paciencia, la gentileza, la firmeza, la sabiduría y la gracia. Es realmente una maravilla", apuntaló Pratt en su publicación.

La omisión de Faris en el Día de la Madre no pasó desapercibida para los seguidores del actor, quienes dejaron comentarios mordaces en sus redes sociales. Algunos dejaron ver su decepción por la exclusión, mientras que otros defendieron la decisión de Pratt, argumentando que no está obligado a reconocer públicamente a su ex.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que Pratt y Faris generan controversia después de su divorcio en 2018. En el pasado, el actor fue criticado por comentarios que algunos interpretaron como indirectas hacia la actriz, como cuando agradeció a la hija de Arnold Schwarzenegger por dar a luz a una "hija hermosa y saludable", lo que algunos vieron como una comparación con el parto prematuro de Jack.

La relación entre la expareja parece seguir siendo tensa, lo que ha llevado a algunos seguidores a sugerir que un homenaje público en el Día de la Madre sería "extraño" dado su estado actual. Otros señalaron que Faris tampoco menciona a Pratt en el Día del Padre, lo que sugiere que la falta de reconocimiento funciona en ambos sentidos.

La situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la dinámica entre Pratt y Faris después de su divorcio, y si alguna vez llegarán a un punto en el que puedan compartir homenajes públicos sin controversia. Mientras tanto, la exclusión de Faris en el tributo del Día de la Madre continúa generando debate entre los seguidores del actor.

