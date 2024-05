Christian Nodal confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida; esta fue la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada etapas de la vida tiene sus complicaciones, una de ellas es la paternidad. Christian Nodal dejó ver un poco de los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse a partir del momento en el que se enteró de que sería papá. Durante una entrevista en el programa dominicano conocido como Noche de Luz, el mexicano relató que cuando Cazzu estuvo a punto de dar a luz, vivió los momentos más traumáticos y angustiantes de su vida.

Según relató, durante el labor de parto tanto la vida de Cazzu como la del bebé se vieron al borde de la muerte. Al verse en una situación tan compleja, el cantante del género regional mexicano confesó que por su mente pasó quitarse la vida en caso de que las dos mujeres no sobrevivieran. En medio de la desesperación, Nodal se acercó a Dios para rogarle que ayuda a su familia a superar ese momento de obscuridad.

Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola (haciendo como que se dispara en la cabeza)'".

Cazzu vivió un parto complicado en el que su vida y la de su bebé corrieron peligro

Por su parte, la intérprete de Mucha Data y Visto a las 00:00 dio su versión de cómo vivió el parto, el cual estaba programado para que fuera natural. Sin embargo, todo se convirtió en caos cuando rompieron la bolsa y debido a la presión el cordón umbilical salió primero. La tensión se disparó cuando la artista notó que los sonidos de la máquina de latidos comenzaron a bajar poco a poco.

Nodal contó que su paternidad no fue planeada

Por fortuna todo salió bien y ahora los tres viven en paz y muy felices. Según el músico sonorense, su pequeña hija y su novia se han convertido en aquello que le da sentido a la vida y el motivo principal para esforzarse día tras día. Finalmente, ante cámaras mencionó que ha disfrutado al máximo la paternidad, que si bien no fue planeada, tampoco era algo que "estuviera esquivando".

Pese a la felicidad que demuestran las fotografías que los cantantes publican en redes sociales, ello no los ha exentado de que su relación sea objeto de rumores. Recordemos que días atrás se dijo en redes sociales que la pareja podría estar atravesando una ruptura. Sus seguidores especularon con base en que al visitar el perfil de Instagram de Nodal, ya no pudieron encontrar ninguna foto con Cazzu o su hija, puesto que él las había eliminado. Esta sospecha cobró fuerza luego de que notaran que él no le había dedicado ningún tipo de mensaje especial por el reciente Día de las Madres.

Ya está mal con Cazzu", "Es como un niño cuando hace berrinche borra todo", "¿Por qué no ha felicitado a Julieta por el Día de la Madre?". son algunos comentarios.

