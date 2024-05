El fallido intento de The Beatles por recrear su portada icónica; el proyecto que nunca fue

Comparta este artículo

Inglaterra.- En 1969, la legendaria banda de rock The Beatles buscó cerrar un ciclo importante en su carrera al intentar recrear la portada de su primer álbum, Please Please Me, para su próximo trabajo, Get Back. Sin embargo, lo que prometía ser un tributo se convirtió en un proyecto fallido, dando lugar a una anécdota poco conocida en la historia del icónico grupo.

El plan de replicar la portada de Please Please Me surgió después de que los Beatles concluyeran las sesiones de grabación y el rodaje del documental Let It Be. En mayo de 1969, se reunieron en la sede de EMI junto al fotógrafo original, Angus McBean, para hacer esta ambiciosa idea.

Crédito: Internet

Sin embargo, pronto surgieron complicaciones. McBean descubrió que no podía recrear la foto original debido a la construcción de una nueva galería en el lugar. A pesar de este contratiempo, EMI le pidió que regresara una semana después, una vez que se derribara la nueva estructura.

En el segundo intento, McBean y los Beatles se encontraron nuevamente en el lugar. Sin embargo, el percance no terminó ahí. Ringo Starr llegó tarde a la sesión, lo que provocó cierto caos entre el personal de EMI. A pesar de estos contratiempos, McBean logró capturar la imagen, aunque no pudo recrear completamente la atmósfera original como hubiera deseado.

Crédito: Internet

El proyecto de replicar la portada de Please Please Me no llegó a buen término pese a los esfuerzos. Mientras tanto, The Beatles continuaron trabajando en su música y, posteriormente, lanzaron Abbey Road. La selección de canciones y la mezcla de Get Back generaron insatisfacción entre los miembros del grupo, lo que llevó a múltiples cambios y retrasos en el lanzamiento del álbum.

Finalmente, en mayo de 1970, el disco, ahora titulado "et It Be, vio la luz, aunque con una nueva portada. La fotografía original de McBean, sin embargo, encontró su lugar en el lanzamiento oficial de las compilaciones de The Beatles en 1973, como parte de los álbumes Rojo y Azul.

La historia de la foto que nunca fue recuerda que, incluso para los grandes de la música, los proyectos pueden fracasar y los planes pueden cambiar. Recientemente la plataforma de streaming Disney+ ha reestrenado el documental Let it Be, y el baterista Ringo Starr ofreció una entrevista en donde hablaba al respecto.

El documental original fue creado en 1970 por Michael Lindsay-Hogg, y fue elogiado por la crítica y los fans por mostrar de más de cerca a los músicos. El baterista expresó que siente admiración por el trabajo de Peter Jackson, que reeditó el documental, pero también habló sin filtros:

Para mí, no hay mucha alegría en la versión original". Esta declaración directa resalta la complejidad de las relaciones dentro del grupo durante ese período tumultuoso

Fuente: Tribuna