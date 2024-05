Hacen llorar a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo; estalla en 'Hoy' y manda mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la conductora y actriz Andrea Legarreta vivió un momento inesperado y llenó de nostalgia luego de que la hicieran llorar en vivo en plena transmisión del programa estelar de Televisa. ¿Qué ocurrió? Resulta que la famosa de 52 años rompió en llanto frente a las cámaras luego de que su hija mayor, Mía Rubín, le dedicara una canción en una de sus participaciones en el reality Juego de voces.

Durante la transmisión de ayer domingo 13 de mayo, Andy estuvo de invitada en el concurso conducido por Angélica Vale ya que Mía le quería dedicar un tema por el reciente Día de las Madres. Pero además de que la joven de 19 años interpretó la canción I Have Nothing, su hermana menor Nina Rubín la acompañó tocando el piano. Este momento en el escenario dejó sin palabras a Legarreta, quien no paró de llorar durante toda la canción.

Es por ello que durante la mañana de este lunes 13 de mayo, Andrea habló en el programa Hoy sobre la enorme experiencia que vivió en Juego de Voces y expresó todo su cariño y orgullo por sus talentosas hijas. "Los herederos son chicos que han luchado por sus sueños desde chiquitos, que aman la música, y qué lindo que tengan la oportunidad de la exposición", expresó la actriz de novelas como ¡Vivan los niños!.

Pero Andy no fue la única persona en elogiar a Mía y Nina, sino también sus compañeros como Arath de la Torre, Tania Rincón y Galilea Montijo: "Eso es un 'ahí les va lo que traemos', cantar esa canción después de venir de un sentimiento, de las palabras que te dedicó y hacerlo con su hermana, que es una talentosa... felicidades en serio, qué talentosas", mencionó la conductora tapatía a Andrea.

"Les cuesta más por ser hijas de Andrea y Erik, pero aquí tienen la ventana para demostrar que lo tienen todo", añadió Tania. Estos comentarios vienen encaminados a las críticas que han enfrentado siempre Mía y Nina Rubín, ya que parte del público ha argumentado que ellas tienen una carrera en la televisión y música solo porque son hijas de Legarreta, una de las caras más reconocidas de la TV, y de Erik Rubín, un importante cantante y productor musical.

