'Juego de Voces': Con estas palabras, Mía Rubín hace llorar a Andrea Legarreta EN VIVO

Ciudad de México.- Juego de Voces es un programa de concursos producido por Televisa, en el que los hijos de los cantantes más importantes de la empresa se enfrentan contra sus padres, para demostrar que son tan talentosos como sus progenitores; sin embargo, dicha premisa también permite mostrar un poco sobre la relación entre los jóvenes cantantes y los profesionales, tal y como ocurrió durante la noche del pasado domingo, 12 de mayo.

Si bien, en el programa existen varios nombres de gran relevancia, Mía Rubín ha sabido como destacar de entre sus colegas, ya que, ha demostrado tener un talento arrollador, así como también cuenta con una gran relación con sus demás compañeros. Por otro lado, la famosa no escatima en conmover a la audiencia al mostrar el inmenso amor que siente por sus progenitores, especialmente por Erik Rubín, con quien suele participar de vez en cuando en el programa.

Es bajo este contexto, que el día de ayer sorprendió gratamente la presencia de Andrea Legarreta, quien acudió junto con su hija menor, Nina Rubín arriba del escenario; una vez que ambas estaban arriba, Mía comenzó a dar un discurso en el que dejó en claro el cariño y agradecimiento que siente hacia la conductora de Hoy, a quien calificó como “la mejor mamá del mundo”, y a la que defendió de sus detractores, quienes siempre suelen dañarla en redes sociales.

“Mami hermosa, preciosa, eres la mujer más importante de mi vida y definitivamente eres la mejor mamá del mundo. Tú y papá nos han dado la mejor vida a Nina y a mí. Y hay mucha maldad ahí a fuera, pero también hay mucha luz y nosotros como familia, sabemos donde estamos, sabemos que nos amamos eternamente y que siempre vamos a estar ahí el uno para el otro, pero yo quiero decirles a todas las personas que están aquí que mi mamá es la más fuerte, valiente, hermosa, dedicada, trabajadora, no acabo, pero es la mejor mamá del mundo y la mejor mujer del mundo.”

Mía Rubín hace llorar a Andrea Legarreta en 'Juego de Voces'

Luego de su discurso, Mía Rubín entonó una canción muy complicada que, originalmente es interpretada por Whitney Houston, se trata de I Have Nothing, la cual cantó acompañada por su hermana menor, Nina Rubín, quien estaba en el piano. Como era de esperarse, las conmovedoras palabras de su hija mayor causaron gran impacto en Andrea Legarreta, quien no tardó en romper en llanto al escuchar a sus hijas.

Finalmente, Andrea compartió algunos clips de los mejores momentos de la noche, no sin antes agradecerle a sus dos hijas por el hermoso regalo que ambas le habían preparado, recalcando el gran talento que las dos tienen: “Uno de los regalos más bellos de mi vida. Mis amores eternos juntas en uno de los momentos más espectaculares que he vivido. Gracias por ser quienes son… Estoy orgullosa al máximo, en todos los sentidos.”

“Mía mejor que nunca amor. Estás tan hermosa de blanco como una dulce sirena. Eres bella en todos los sentidos, comprometida, profesional, dedicada, talentosa a rabiar y uno de los seres humanos más maravillosos que conozco jamás dudes de tu valor y que mereces todo lo bonito de la vida (…) Nina preciosa, estoy tan orgullosa de ti mi bebé. Mi chiquita linda… Tu talento, magia, belleza y dulzura, no tienen límites”, señaló Legarreta en Instagram.

