¿Llega a 'Hoy'? Galilea Montijo le consigue trabajo a su novio en este programa de Televisa

Ciudad de México.- Sin duda alguna la conductora Galilea Montijo está viviendo uno de los momentos más bellos de su vida debido a que está disfrutando al máximo su noviazgo con Isaac Moreno, modelo español al que conoció meses después de anunciar su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Tal es la felicidad de la presentadora tapatía que se dice que habría conseguido trabajo a su amado en la empresa Televisa.

Como se sabe, siempre ha existido información de que 'La Gali' tiene un enorme poder dentro de las decisiones de la televisora de San Ángel, por lo cual podría decir quién no y quién sí entra al programa Hoy, donde tiene casi 15 años de experiencia. Sin embargo, ahora ha trascendido que la originaria de Guadalajara, Jalisco, en realidad también tendría injerencia en las decisiones de La Casa de los Famosos México.

Y es que de acuerdo con información de la cuenta de X, antes Twitter, La Portada, Montijo habría usado sus influencias en Televisa para lograr que Moreno pueda ser parte de la segunda temporada de este reality que se transmitirá este verano: "Se filtra que Isaac Moreno, novio de Galilea, será uno de los habitantes, de La Casa de los Famosos México. La conductora lo recomendó", afirmaron en la cuenta especializada en espectáculos.

Y es que la relación entre Galilea y Moreno va más allá de solo un simple noviazgo, pues aunque apenas tienen 1 año de relación, los famosos ya han hablado de formalizar y hasta tener hijos juntos. En repetidas ocasiones, la también conductora del programa Netas Divinas ha expresado su deseo de tener una niña al lado de Isaac y por ello ya han buscado información, debido a que ella ya es una mujer de 50 años que pasó por la menopausia.

'La Gali', quien ya tiene un hijo adolescente Mateo, explicó que para este 2024 uno de sus principales propósitos era volver a ser madre: "¿A mí qué me falta?, personalmente me queda claro que no puedo quedar embarazada pero estoy buscando una opción, no me quiero quedar con las ganas de una niña, adoptar, un vientre", relató en Netas Divinas, conmoviendo a todas sus compañeras Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez.

