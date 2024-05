Mijares rompe el silencio sobre las burlas de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray a Lucerito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace ya varios días, explotó una tremenda bomba en el mundo de la farándula, en el que la cantante, Lucerito Mijares, terminó envuelta, luego de que los conductores del programa de Imagen TV, ¡Qué Importa! Se burlaran de la apariencia física de la joven, de 19 años. Todo comenzó cuando el mencionado show transmitió una entrevista a la cantante en la que mencionó que, en ocasiones, la confundían con un hombre, dado a que ella suele vestirse de manera muy masculina.

Ante esta situación, los conductores continuaron con el tema, argumentando que Lucerito no debía sentirse mal por ello e incluso aseguraron que es una situación que Wendy Guevara suele sufrir, comparando así a la joven con la ‘Pérdida’. Como ya todos saben esta situación terminó por escalar a tal grado en el que los presentadores fueron cancelados de manera masiva y varios famosos salieron en defensa de la hija de Lucero.

En el medio de toda esta situación, el cantante de éxitos como El Soldado del Amor y El Privilegio de Amar, Manuel Mijares, se había mantenido en silencio y no fue sino hasta el pasado fin de semana que el intérprete fue interceptado por la prensa, durante un evento al que asistieron varios artistas, entre ellos Emmanuel, quien se encontraba junto al famoso padre de Lucerito. En un comienzo, la estrella se negó a responder las preguntas, pero ante la insistencias de los medios, no le quedó mayor opción que hablar al respecto.

Manuel Mijares declaró que esta sería la primera y la última vez que hablaría del tema, resaltando que, como padre le parecía doloroso que alguien se metiera con sus hijos, mientras que como artista, considera que, en la actualidad, no es necesario hablar sobre el aspecto físico de otras personas: “Siempre que alguien se mete con tus hijos, tú como padre reaccionas y te duele”, sentenció el famoso exesposo de Lucero.

Manuel Mijares reacciona a las burlas de Eduardo Videgaray contra Lucerito

Cabe señalar que Mijares no es el único que considera que, en la actualidad, está mal meterse con el aspecto físico de las personas, puesto otros famosos han manifestado que las acciones de Videgaray junto a su pareja, Sofía Torres Rivera no son propias para personas que se encuentran frente a un programa de televisión: “Yo no creo que sea una buena imagen hablar de discriminación, a quien sea, a él, a mí, un chaparro, un alto, a ti, a quien sea. No creo que sea correcto y más en estos tiempos”, sentenció el padre de Lucerito.

