“Sin escrúpulos”: Geraldine Bazán ya no se aguanta y arremete contra Aleska Génesis

Ciudad de México. - En el último posicionamiento dentro de La Casa de los Famosos 2024, la confrontación entre Aleska Génesis y Geraldine Bazán tomó un giro sorprendente, dejando de este modo a los espectadores impactados ante la astucia y la calma de la actriz mexicana.

Resulta que la modelo y creadora de contenido, Aleska, planeaba desenmascarar a Bazán frente a todos los habitantes de la casa. Según la mujer, la actriz no ha demostrado lealtad ni compañerismo desde su llegada al programa, especialmente hacia los integrantes del cuarto Agua. Sin embargo, su estrategia no salió como esperaba.

Pues durante el posicionamiento, Aleska lanzó acusaciones de falsedad y deslealtad contra Geraldine, buscando ponerla en una posición comprometedora. Pero la respuesta de Geraldine fue todo menos lo que la influencer esperaba.

Geraldine Bazán se defiende de Aleska. Foto: Redes

La actriz, de 41 años, escuchó atentamente las palabras de Aleska y luego respondió con calma y astucia. Aceptó que, al igual que todos en la casa, tenía una estrategia, pero no entró en detalles como la modelo esperaba. En cambio, reveló que había investigado a fondo a todos los habitantes antes de su ingreso, incluida a Génesis.

Sin embargo, Geraldine dijo que decidió no dejarse llevar por prejuicios y optó por formarse su propia opinión de cada uno de los integrantes. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue cuando la famosa sacó los "trapitos sucios" de Aleska, mencionando su mala reputación y antecedentes relacionados con delincuencia organizada, robo y brujería.

Te voy a contar algo Aleska. Antes de entrar a la casa, esto va resumido… Antes de entrar tuve la oportunidad de hacer una búsqueda de cada uno de los integrantes y, bueno, lo único que encontré sobre ti fue que tienes una pésima reputación, tus antecedentes, delincuencia organizada, robo, brujería, pero bueno en fin, decidí no entrar a la casa con prejuicios de absolutamente nadie.

Y añadió: “Cuando me invitan para ser parte del cuarto agua yo me doy la oportunidad porque yo no tenía por qué juzgar a alguien que no conocía, ahora que te conozco me doy cuenta que eres capaz de todo lo que dicen de ti y más. Eres una enredadera que va enredándose, sin escrúpulos”

Las palabras de Geraldine dejaron a Aleska terriblemente furiosa, lo que fue recibido con alegría por parte de la audiencia de LCDLF 2024. En las redes sociales, los detractores de Aleska aplaudieron la forma en que Geraldine respondió a las acusaciones de la modelo, destacando su astucia y aplomo frente a la situación.

Fuente: Tribuna