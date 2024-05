Tras llamarlo "negrito", Enrique Guzmán explota y confirma que no puede hablar de Apolo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Enrique Guzmán ha estado en todos los medios de comunicación y redes sociales debido al revuelo que causaron sus declaraciones sobre el pequeño Apolo, quien hasta el año pasado era considerado como hijo de Luis Enrique Guzmán. Como se recordará, la semana pasada el intérprete de rock and roll hizo comentarios racistas y despectivos en contra del menor.

Fue en 2023 cuando Luis Enrique informó que el vástago de su expareja Mayela Laguna, no era su descendiente biológico y ahora están a la espera de realizarse una prueba de ADN que compruebe su dicho. Recientemente el intérprete de Payasito no dudó en apoyar la versión de su hijo y en días pasados cuestionó su parentesco con el niño llamándolo "negrito y chinito", hecho que desató gran polémica en redes sociales.

Apenas el fin de semana pasado trascendió que un juez había dictaminado a Enrique que no podía seguir emitiendo declaraciones sobre Apolo y el artista confirmó esta situación durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México: Por favor, que ya no me molestes, ya no quiero decir nada, no quiero hablar con ustedes… ya no quiero hablar con ustedes, ¿quedó claro?… no tengo ganas de hacer declaraciones, que no puedo hablar sobre lo del niño", expresó el cantante de 81 años.

Luego de que los reporteros de medios como Venga la Alegría no dudaron en mencionarle que Alejandra Guzmán ya confirmó que desheredó al hijo de Laguna, pero Enrique estalló una vez más en su contra: "¿No sabías?... lo que diga Alejandra Guzmán, yo no sé, no tengo idea, por favor no me atores con eso, a ustedes ya no los soporto". Debido a la prensa no paraba de hacerle más cuestionamientos sobre el caso, Enrique recalcó:

Sobre de eso yo no puedo ni siquiera, por órdenes del juez, ni siquiera hablar con ustedes de eso… ¿tú tienes bien lo odios?, acabo de decir que no puedo hablar, por favor, no me gusta su forma de interesarse en mí, no me interesa hablar con ustedes".

Por otra parte, Enrique Guzmán también expuso su negativa para responder las interrogantes sobre Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra y padre de su nieta Frida Sofía, quien recientemente dijo ante los medios que el intérprete era un viejo "decrépito y cochino". "Hablen con él, no creo [que hayan charlado] porque no está aquí en Méx…", pero ante la insistencia de la prensa sobre las declaraciones de Pablo, Enrique agregó:

¡Ay!, ¡qué bueno!, entonces hablen con él".

Finalmente, ante el comentario que hizo anteriormente con respecto a que Moctezuma no podía estar en el país azteca por un presunto fraude que cometió, el cantante solo dijo: "Yo qué sé mi hijita, no tengo idea, no sé de qué hablas".

Fuente: Tribuna