TV Azteca en shock: Tras pleitos, corren a Laura Bozzo de 'MasterChef Celebrity 2024'

Ciudad de México.- La competencia de MasterChef Celebrity 2024 se encuentra muy avanzada y varios concursantes de gran calibre han sido eliminados desde el minuto 1, debido a esta situación, la audiencia se ha mostrado molesta con la producción del programa, debido a que consideran que han expulsado a personas que realmente podían llamarse celebridades, como es el caso del actor Agustín Arana o de Itatí Cantoral.

Sin embargo, existe una famosa que debe salir expulsada, según la opinión de miles de personas y esa sería Laura Bozzo, así es, la polémica conductora peruana (y más recientemente DJ). Y es que, según varios de los comentarios en X (red social antes conocida como Twitter), la exparticipante de La Casa de los Famosos ha logrado colmarles la paciencia debido a los constantes pleitos que ha tenido con los otros concursantes.

Según lo dicho en redes sociales, Bozzo no se ha mostrado accesible con ninguno de sus compañeros, sino por el contrario, suele explotar en rabietas cada vez que éstos hacen algo que no le agrada, un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada del pasado domingo, 12 de mayo, cuando Laura amenazó con abandonar la competencia si es que no se le elabora el platillo que ella quería, lo que provocó cientos de comentarios de desaprobación.

Corren a Laura Bozzo de 'MasterChef Celebrity' por mala actitud

“No sé que hace esa mujer ahí, siempre gritando majaderías en la cocina”, “Ojalá ya corran a Laura”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Asimismo, en diversas emisiones del programa se han viralizado los berrinches que Laura suele hacer cada vez que no le agrada estar con alguno de sus compañeros, a quienes suele gritarles de distintas maneras; sin embargo, la pelea más fuerte que Bozzo sostuvo durante la competencia no ocurrió durante una transmisión, sino más bien, fuera de cámara, cuando tuvo un enfrentamiento contra la exparticipante de La Casa de los Famosos México, Ferka.

Según algunos testigos de la producción, ambas mujeres estuvieron a punto de llegar a los golpes, mientras que Laura se puso en una posición de víctima y comenzó a gritarle a toda la gente que temía por su vida. Al igual que durante el programa, la conductora increpó que se marcharía del reality show, por lo que Itatí Cantoral y Jawy Méndez (con quien también ha tenido problemas Bozzo) intentaron calmarla, lo que al final rindió frutos porque continuó en el concurso de cocina.

