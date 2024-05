Yahir no pierde la esperanza de que su hijo deje las adicciones; "Quiero lo mejor para él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yahir ha recibido duras críticas por la distancia que mantiene con su hijo Tristán. Después de varios intentos infructuosos por alejar al joven de sus adicciones, el cantante ha optado por permitirle vivir sus propias experiencias y esperar a que él mismo solicite ayuda para cambiar su rumbo. En una conferencia de prensa, el sonorense pidió comprensión y explicó que tanto él como su familia han apoyan a Tristán en su proceso de desintoxicación.

Detalló que por el momento solo espera que su hijo tome conciencia de su situación, ya que, a pesar de todos los problemas, sigue siendo una parte fundamental de su vida. "Yo quiero lo mejor para mi hijo, es mi niño especial, es el amor de mi vida, mi primera inspiración, mi primera motivación cuando yo tenía 19 años", explicó exintegrante de La Academia a los reporteros que acudieron a la función 100 de la obra Vaselina Timbiriche.

Sobre los señalamientos que ha recibido tras revelarse las adicciones de Tristán, el intérprete de Alucinado replicó: "La gente cree que sabe y opina y todo el rollo, pero no sabe realmente la relación, porque antes no había Instagram, no ventilabas tu vida, cómo vivías con tu chamaco, ahora todo mundo quiere que subas todo, bueno, yo con mi hijo viví momentos increíbles, y este problema no tiene 10 años, ya más, y no ha sido fácil, y prefiero no hablar de eso, quedármelo".

Y para poner fin a las preguntas sobre el delicado tema, Yahir aclaró que a pesar de su tristeza no tiene más remedio que seguir valorando todo lo que tiene, y pedir que en algún momento su hijo recapacite y pueda volver a convivir con él como lo hacía antes de que sufriera este problema de salud, el cual ha llevado al joven a sufrir un radical cambio de apariencia, pues ahora luce mucho más delgado y con un semblante cansado.

Y lo que me preguntes de cómo le hago para aguantar, es seguir trabajando durísimo, ahí está mi terapia, seguir con mi familia, estar con todos, con mi mamá, con mi papá, disfrutarlos en cada momento, disfrutar a mis compañeros, disfrutar la vida, y quiero que, en algún momento de la vida, lo que más anhelo, es que mi hijo disfrute la vida conmigo", concluyó.

Fuente: Tribuna