Yuri habla pestes de Mariela Sánchez tras reconciliarse con Cristian Castro: "Controladora"

Ciudad de México.- Este fin de semana el cantante Cristian Castro sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que anunció su reconciliación con Mariela Sánchez, argentina con la que terminó su relación de manera sorpresiva el pasado mes de febrero. Quien no se pudo quedar callada y ya reaccionó a esta noticia fue Yuri, quien se encuentra realizando una gira de conciertos al lado del conocido 'Gallito Feliz'.

Como se recordará, el hijo de Manuel 'Loco' Valdés terminó intempestivamente con la agente de bienes raíces semanas atrás, durante el inicio de su gira con la jarocha en el Auditorio Nacional. En entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete de Maldita Primavera externó con incredulidad la noticia de su colega y amigo, y manifestó su descontento ante la situación.

Y es que Ingrid recordó que hace algunas semanas convivió con Ingrid Wagner, otra argentina que fue novia de Castro por unos días. "Yo no lo creía, me lo mandó una fan y me dice: ‘mana, prepárate’, y cuando voy a ver dije ‘¡regresó!... Ay Cristian, no tienes llenadera", dijo en la entrevista con Linet Puente. Además, Yuri confesó su temor de volver a encontrarse con Cristian y Sánchez, pues su experiencia con la asesora inmobiliaria no fue nada agradable.

Y es que según la veracruzana, Castro se vuelve una persona distraída cuando está acompañado por alguien de su círculo amoroso: "Como que veo que a veces se me desenfoca y cuando está la susodicha o la de turno ahí como que no hacemos clic en el aspecto de cuando cantamos a dúo, pero yo siento que Cristian como se aleja, como que no sabe convivir a lo mejor no tiene el colmillo, puede ser… cuando no tiene novia, ay, no sabes, divino, hace chistes, como el papá", declaró.

De la misma manera, la veracruzana externó su esperanza de poder hacer las 20 fechas que ya tiene pactadas con el intérprete de Lloviendo estrellas, y resaltó que el carácter de Mariela es sumamente complicado: "Ella es más fuerte, es más colérica, es controladora, la otra chica que estuvo ahora (Ingrid) también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, ella no se metía en nada, ella toda sonriente", recalcó la cantante.

Finalmente, Yuri dijo sentir empatía con la madre de Cristian Castro, sobre todo porque la presentadora y actriz ha decidido desde hace algún tiempo no intervenir en la vida personal de su famoso hijo. "Bueno sí, doña Verónica que bueno, ahora la entiendo, ahora te entiendo Verónica, te voy a poner en un altar mana", manifestó con su característico humor.

