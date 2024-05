Adiós Televisa: Exconductor de 'Hoy' llega a 'VLA' ahogado en llanto y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien formó parte del programa Hoy y en la actualidad continúa trabajando para Televisa, dejó sin palabras al público debido a que la mañana de este martes 14 de mayo apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría, totalmente ahogado en llanto. Se trata de Reynaldo Rossano, mejor conocido como 'El Papirrín', quien habló del duro momento familiar que enfrenta.

El intérprete mexicano saltó a la fama tras participar en proyectos como Big Brother, La Hora Pico y por supuesto el programa Hoy, pero fue eliminado del matutino debido a problemas con la entonces productora Carmen Armendáriz. Además, al poco tiempo perdió su exclusividad en la televisora de San Ángel. No obstante, ha seguido trabajando en el canal e incluso en 2023 volvió a Hoy para celebrar su 25 aniversario.

Sin embargo, durante la mañana de este martes, Reynaldo Rossano apareció en TV Azteca platicando que enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida, luego de separarse de su expareja y madre de sus hijos Karla Arreola. El también comediante confesó al borde del llanto que desde hace un año no puede ver a sus hijos, debido a que ellos ya no quieren reunirse con él porque no tiene dinero.

La mamá de mis hijos les envenenó la mente sin ninguna razón, porque de verdad no tiene ninguna razón para no quererme ver", contó en entrevista para Venga la Alegría.

Con la voz entrecortada, 'El Papirrín' mencionó que lo que más le duele es estar distanciado de sus hijos: "Es muy triste porque yo extraño a mis hijos, yo quiero ver a mis hijos, no por tener una pensión, no por tener un beneficio económico, yo quiero ver a mis hijos porque extraño abrazarlos, yo extraño a mis hijos". Y cuando le preguntaron si deseaba aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje a sus descendientes, Reynaldo comentó:

Que los amo, que los extraño, que me hacen falta en mi vida, que quiero que estén conmigo, que no crean todo lo que les dicen".

Finalmente, Reynaldo Rossano dejó entrever que este podría ser el castigo que Arreola le ha dado por su decisión de divorciarse de ella, pero resaltó que ya no era posible que siguieran juntos: "Ya no pudimos estar juntos más, y pues de repente los hijos se vuelven un arma económica para ellas tener un mayor ingreso", destacó el actor de Televisa a los reporteros de VLA.

Fuente: Tribuna