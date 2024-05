Bad Bunny es captado en VIDEO dentro de bar gay en EU al darse de besos con guapo hombre

Comparta este artículo

Nashville, Tennessee.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, se encuentra dando mucho de que hablar, dado a que recientemente a través de las redes sociales se ha hecho viral el hecho de que fue captado en video por unos fans mientras que se encuentra dentro de un bar gay en una ciudad de Estados Unidos, en el cual se veía muy contento y bien acompañado, pues se estaba dando de besos con un guapo hombre.

Actualmente uno de los cantantes de reggaetón más buscados y reconocidos es Bad Bunny, pues con sus más recientes éxitos, como Moscú Mule o Nadie Sabe, generando millones de reproducciones en páginas de streaming y por supuesto siendo de los más seguidos en las redes sociales y en todo a lo que respecta a su vida, ya sea profesional o personal, especialmente en la amorosa, que otra vez está en medio de la polémica.

Como se sabe, hace un año su nombre resonaba junto al de la guapa modelo y también influencer, Kendall Jenner, pues confirmaron su relación sentimental y la presumieron en varias ocasiones, hasta que hace varios meses atrás anunciaron su ruptura. Una vez que se hizo oficial la soltería de ambos, el conocido 'Conejo Malo' mantuvo un perfil bajo en cuestiones de noviazgos, pues no se le vio con nadie más, contrario a Kendall que aparentemente regresaría con su ex, Devin Booker.

Bad Bunny. Internet

Pero ahora todo eso cambió, pues hace un par de horas a través de la red social de X, anteriormente conocida como Twitter, se ha viralizado un video en el que el creador de temas como Naguni se encuentra supuestamente tomándose un descanso de su gira Most Wanted Tour pasando el rato en lo que se dice es un bar gay en Nashville, Tennessee. Sin embargo, Bad Bunny no solo estaba en el mencionado bar, sino que estaba acompañado por otro hombre al que le dio varios besos en su mejilla y este se los regresó también, despertando rumores de que supuestamente estaba saliendo del clóset de esa manera.

Ante este hecho, en las redes sociales salieron comentarios en los que afirmaban que era evidente su preferencia, mientras que otros lo defendían: "No hay que sorprenderse. Está tranquilo en su hábitat", "Se sabía, ahora lo acaba de confirmar", "De que se sorprenden, siempre se ha visto gay", "Ir a un bar gay, no te convierte en gay", "Estúpido ese es su hermano, ustedes están locos" y "No tiene absolutamente nada de malo, dejen de joder. Esos sitios son abiertos a todo tipo de público".

Fuente: Tribuna del Yaqui