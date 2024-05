Chapoy la criticó: Tras retiro de Televisa, actriz sale del clóset en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, conductora y cantante, quien tiene años sin un proyecto de fijo en Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que este lunes 13 de mayo apareció en el programa Ventaneando y confesó sus preferencias en plena transmisión. Lo que más llamó la atención de los televidentes es que esta artista había sido criticada meses atrás por Pati Chapoy, líder de este vespertino de espectáculos.

Se trata de M'balia Marichal, quien hace unos meses confesó su sueño de volver a convertirse en madre junto a su esposo trans, Alex Tinajero, pero recibió críticas por parte de varias personalidades, entre ellas Pati: "Pues bueno, vamos con este matrimonie ¿cómo se dice?", dijo la periodista mientras hablaba de la pareja. Sin embargo, en su nuevo encuentro con la exintegrante de OV7, Chapoy tuvo una actitud bastante diferente.

Una de las cosas que contó la hermana de Kalimba ante las cámaras de TV Azteca es que ya tiene todo listo para poder convertirse en madre por quinta ocasión. "Muy en serio, vengo toda hinchada porque las hormonas, estamos en pleno tratamiento. Estoy en tratamiento hormonal porque va a ser in vitro, tenemos ya varios embriones esperando", compartió y relató que incluso su embarazo se realizará en una clínica de Barcelona, además de que reveló con qué género se identifica.

Ha sido un proceso muy complicado, por diferentes cuestiones, por mi edad me descartan fácilmente ha pesar de que estoy bastante bien, hemos tenido que recorrer diferentes países, y sin entrar en demasiado detalle la intersexualidad es algo que no se trata, no se conoce, no ocupa campo en la medicina", agregó.