¡Confirmado! 'The Boys' se renueva para una quinta temporada antes del estreno de la cuarta

Estados Unidos.- Los fanáticos de la exitosa serie The Boys recibieron el día de hoy 13 de mayo, una emocionante noticia y s que la serie se ha renovado para una quinta temporada. Este anuncio llega justo antes del esperado estreno de la cuarta temporada, programado para el 13 de junio en Prime Video.

Durante la presentación Upfront de Amazon MGM Studios, realizada este martes, se anunció la renovación de la serie para una quinta entrega. Vernon Sanders, director de Amazon MGM Studios, dijo:

El showrunner Eric Kripke también compartió su emoción al respecto de esta noticia:

The Boys podría ser el mejor trabajo que jamás tendré. ¿Qué otro programa me permite escribir sobre política, capitalismo, familia y genitales explosivos, aunque no en ese orden? El elenco y el equipo están profundamente agradecidos con Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios por la oportunidad de contar esta historia durante otra temporada. Mi único problema es que como este año promete estar libre de conflictos o desinformación, no estamos seguros de qué escribir