Danna Paola respalda a Eiza González ante controversia sobre su amor por México

Ciudad de México. - Danna Paola, quien no ha parado de estar en el ojo del huracán desde hace varios meses debido a diversas situaciones, incluyendo su gran cariño por España sobre de México, dejó ver su postura ante las recientes declaraciones de Eiza González.

Durante su participación en la Met Gala de este año, Eiza, quien ha trabajado con reconocidas figuras internacionales como Henry Cavill, confesó sentirse orgullosa de ser mexicana, aunque en ocasiones no siente el mismo amor de regreso.

Me siento siempre como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana, aunque a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”, apuntaló.

Eiza González en sesión de fotos. Foto: Internet

Esta declaración coincide con las recientes afirmaciones de Danna Paola, quien hace unas semanas subrayó que no se siente respaldada por sus compatriotas a pesar de su éxito internacional.

En una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Danna expresó su apoyo a González y compartió su experiencia personal, mencionando que también ha sentido en ocasiones poco apoyo por parte de los mexicanos. Sin embargo, subrayó que cuenta con un público que la ama y respalda. “Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también. Pues yo creo que sí, a veces [me he sentido igual], pero… y yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”.

Finalmente, pese a que no quiso profundizar mucho en el tema, Danna aprovechó para enviarle un mensaje de cariño a Eiza González, destacando no solo su belleza sino también su talento.

Las declaraciones de ambas famosas han generado una intensa discusión en las redes sociales, donde algunos usuarios dejaron ver su apoyo y comprensión hacia ambas, lamentando la falta de respaldo por parte de sus paisanos. Sin embargo, otros han criticado sus actitudes e incluso las han comparado con otras actrices mexicanas que piensan son más accesibles y sencillas.

La controversia continúa generando debate en las redes, mientras que tanto ambas mexicanas continúan recibiendo muestras de solidaridad y admiración por parte de sus fans.

Fuente: Tribuna