¿Demanda a los Pinal? Mayela Laguna así responde a Alejandra Guzmán por desheredar a Apolo

Ciudad de México.- La reconocida Mayela Laguna, recientemente brindó una entrevista a las cámaras de TV Azteca y otros medios de comunicación, para darle una muy contundente respuesta a su excuñada, la famosa y polémica cantante del rock, Alejandra Guzmán, después de que volviera a asegurar que les mintió con la paternidad del menor, Apolo Guzmán Laguna, y que por esto lo había desheredado, ¿acaso pondrá una demanda a la familia Pinal?

Como se sabe, hace varios días que Enrique Guzmán en una reciente entrevista declaró que Apolo era demasiado "negrito" para ser su nieto, afirmando que Silvia Pinal fue la primera en notarlo, y poco después de estas indignantes declaraciones para muchos, la intérprete de Mala Hierba sumó su parte al declarar que ya había sacado del testamento al menor, señalando que no era su sobrino ni familiar, pero que no juzgaba a Mayela y simplemente se alejaba.

Y ahora, en una reciente entrevista de Laguna con Venga la Alegría y otros medios de comunicación, quiso dejar en claro que su hijo es diferente a todos, pero por su buen corazón, asegurando que su exsuegra no dijo nada negativo: "Le echa la bola a Silvia Pinal, que es lo peor. Ella fue extremadamente feliz con su nieto, desde el día uno que nació hasta que se lo arrebataron de las manos. Claro que es diferente, es raro, a diferencia de él, gracias a Dios. Para mí es el niño más hermoso y (físicamente) se parece a él y a toda su familia".

Ante la posibilidad de demandar a la familia por sus declaraciones sobre su aspecto físico y asegurar que era de otro hombre, la expareja de Luis Enrique Guzmán, con absoluta calma señaló que no, que eso le daba mucha flojera y cree que la mejor manera de afrontar todo esto es "hablar con la verdad", defender al menor de los ataques y el poder disfrutar de que cuando la prueba de paternidad salga positiva pueda "cerrarle la boca" tanto al intérprete de Popotitos y a toda la familia.

En cuestión del tema del testamento de la creadora de temas como Yo Te Esperaba, Mayela aseguró que lejos de molestarle, le alegra en realidad, pues a ella no le parecía la idea: "Me chocaba que le dijeran 'El Heredero'. Mi hijo va a ser un niño trabajador, un niño muy diferente a esa familia. No necesita del dinero de la dinastía Guzmán-Pinal. Aparte, el dinero que le tocaría a mi hijo seria de la señora Pinal porque ni siquiera es de su papá, porque no trabaja".

Finalmente, dejó en claro que nadie de esa familia, ya sea el actor de Acompáñame o la madre de Frida Sofía, no pueden salir a decir "no es hijo de", pues realmente no saben nada de ella y solo ella es "la única que puedo sostenerlo soy yo. Esa prueba que se hizo Luis Enrique no es válida". De la misma manera agregó que esto es una clara prueba que Alejandra nunca "amo" a Apolo como tanto proclamó, pues al no saber la verdad y solo dejarlo de lado es una muestra de que jamás sintió ese apego y cariño.

