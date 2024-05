¿Desprecia a Apolo? Conductora de 'Hoy' exhibe impactante VIDEO de Silvia Pinal con su nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora del programa Hoy y periodista de espectáculos, Shanik Bermán, recientemente se presentó ante varios medios de comunicación para defender a Mayela Laguna de los ataques que ha recibido, en los que afirman que supuestamente engañaría a la familia Pinal con el verdadero origen de su hijo, Apolo Guzmán Laguna, por lo cual decidió exhibir un impactante video de la famosa actriz y productora, Silvia Pinal, mientras que sostiene entre sus brazos a su nieto y habla de él, ¿acaso sí lo desprecia?

En las últimas semanas la familia Guzmán-Pinal se encuentra en el centro de la polémica, debido a que el tema de la paternidad del productor musical, Luis Enrique Guzmán, volvió a resurgir en una reciente entrevista con el famoso actor y cantante, Enrique Guzmán, el cual nuevamente destrozó a Mayela y aseguró que el menor no era miembro de su familia, que todo había sido un engaño y no iban a seguir permitiendo eso.

Incluso en las declaraciones para Maxine Woodside en el programa de radio, Todo Para La Mujer, este aseguró que fue la abuela paterna, Silvia, quién metió la duda de que en realidad Apolo fuera parte de la familia: "La primera fue Silvia, dijo: 'yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como este pinch... niño'. Entonces yo luego (me cuestioné) '¿de dónde tiene tan chinito el pelo?', también me parece raro, entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y se mandó a hacer la prueba, salió negativa".

Y ahora, la reconocida presentadora de espectáculos de Televisa en una entrevista con varios medios de comunicación, salió en defensa de Laguna y señaló que el público no tenía derecho de burlarse de ella, de atacarla y mucho menos de su hijo por el simple hecho de haberse visto envueltos con la familia, destacando que entiende lo doloroso que debe de ser para Mayela ver las maldiciones a su hijo, aclarando que es cuando se dicen cosas malvadas.

Ante este hecho, señaló que estaba en calidad de decir que la productora de la exitosa serie melodramática, Mujer, Casos de la Vida Real, jamás se expresó de esa manera del menor, señalando que tiene un video en el que se demuestra que desde el primer momento en que vio a Apolo quedó maravillada, recriminando a Luis Enrique que tenga tan frío el corazón que de la nada simplemente la sacó de su vida.

Después de repetir una y otra vez que no deberían meterse de esa forma con el menor, sacó su celular ante las cámaras y mostró a todos el momento en que la madre de Alejandra Guzmán sostiene entre sus brazos al pequeño Apolo con tan solo un par de días de nacido y claramente se escucha como dice que es "hermoso" y lo repite en varias ocasiones, a lo que Berman declaró que era más que evidente que esta prueba era suficiente para desmentir a Enrique, además de que Mayela afirma que a Pinal la "embarró" porque no puede salir a defenderse.

Fuente: Tribuna del Yaqui