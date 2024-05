¿Era Pedro Sola? El conductor de 'Ventaneando' es relacionado a incidente vial en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocida presentador de TV, Pedro Sola, se encuentra dando de que hablar y en el centro de la polémica, debido a que su nombre fue relacionado a un incidente vial en una de las calles de la Ciudad de México, pues un motociclista compartió un video en el que se exhibiría que él casi lo atropella junto a su acompañante por no verlo, ¿acaso detrás del volante sí está el conductor de Ventaneando?

Ha sido desde hace un par de horas que el nombre de la estrella de TV Azteca se ha visto envuelta en otra polémica, debido a que en redes sociales se ha compartido un video en el que mostraría a Sola detrás del volante cometiendo una imprudencia que casi le cuesta la integridad física a un par de motociclistas en una de las avenidas de la gran Ciudad de México, siendo ellos los que capturaron el momento.

En el material audiovisual compartido en la red social de X, antes conocido como Twitter, en cuentas como la de La Tía Sandra, se puede ver el momento a ojos de las casi víctimas que iban grabando su recorrido, cuando de la nada una camioneta negra, sin direccionales quiere cambiarse de carril y por poco los golpea, si no es que estos tocan el claxón de la motocicleta y hacen una maniobra evasiva.

Pedro Sola. Internet

Pero, no conforme con salir de lo que podría ser un serie accidente, estos se acomodaron para quedar justo al lado del conductor, el cual al bajar el vidrio se disculpa y dice que no los vio. Y aunque el hombre no dijo su nombre, las características físicas indican que se trata del reconocido colega de Pati Chapoy, incluso el motociclista dice que se trata de este, más no es 100 por ciento seguro, pues aunque físicamente es básicamente idéntico, su voz no suena muy parecida al del presentador.

Ante esto, en la misma red social varios internautas respondieron con bromas el por qué no era el colega de Daniel Bisogno quién está detrás del volante: "No creo ya está muy viejillo para manejar muy a lo rápido y furioso", "Jajaja sí se parece", "No lo es, si se parece, pero Pedro es toda una señora que dudo que maneje", "Era Jaimito el cartero" y por último, uno que seriamente señaló que desde hace tiempo que el conductor no maneja: "Tiene chofer, él no maneja".

Fuente: Tribuna del Yaqui