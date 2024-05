¿Reconciliación? Noah Cyrus manda mensaje a su madre luego de escándalo de trío amoroso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Noah Cyrus, de 24 años de edad, podría estar dando señales de que la relación con su madre, Tish Cyrus, está en proceso de cambiar para bien. Esto se da en medio de especulaciones sobre tensiones familiares y un presunto triángulo amoroso con el esposo de la matriarca, Dominic Purcell.

La buena nueva llegó este lunes 13 de mayo cuando la cantante publicó un mensaje de cumpleaños para su madre, quien cumplió 57 años. "Feliz cumpleaños mamá", escribió la intérprete de Again junto a una foto retrospectiva de su infancia, en la que aparece con Tish sosteniendo una bandeja de cupcakes y velas.

Para quien no lo sepa, los rumores de problemas familiares comenzaron después de que la hermana menor de Miley Cyrus y su hermano Braison no asistieran a la boda de Tish con el actor en agosto de 2023. Posteriormente surgieron acusaciones sobre una relación entre Noah y Purcell antes de que este último se uniera a Tish, pero una fuente aseguró que esto nunca pasó. "Noah nunca salió con Dominic y nunca estuvieron juntos".

Ni Noah ni las partes involucradas en el presunto triángulo amoroso han hablado públicamente acerca de los rumores. Algunos han especulado que la joven permaneció fiel a su padre, Billy Ray Cyrus, después del divorcio de sus padres en agosto de 2022, mientras que sus hermanas Brandi y Miley se pusieron del lado de su madre. Desde su divorcio, Billy Ray se volvió a casar con la cantante australiana Firerose , esto en octubre de 2023.

Por su parte, Noah ha preferido mantenerse enfocada en su carrera musical, por lo que recientemente lanzó un dueto con Orville Peck titulado How Far Will We Take It. “Estoy muy orgullosa de la artista que eres, simplemente no hay nadie como tú... Te amo mucho @orvillepeck”, indicó Noah. La cantante también anunció su compromiso con el diseñador de moda Pinkus en junio de 2023, expresando su emoción por compartir su vida con él. "Estoy tan emocionada de pasar esta vida contigo", escribió Noah al final del largo texto.