Tras dejar Televisa y confesar relación con mujer, Silvia Navarro presume a su 'pareja'

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa y finalmente romper el silencio para aclarar todo sobre su presunta relación con una mujer, la reconocida y muy querida actriz de melodramas, Silvia Navarro, recientemente volvió a dar de que hablar por su vida amorosa, dado a que recientemente se filtraron una serie de fotografías en las que afirman que está presumiendo a su nueva pareja, según informes.

Fue a través del programa Hoy, que Navarro dejó en claro que es una mujer muy amorosa y efusiva con sus amigos, señalando que la mujer con la que subió una foto en una alberca es se mánager y gran amiga desde hace muchos años, aclarando que: "Yo soy muy encimosa muchachos, o sea, a mí me gusta apapachar a la banda y pues me van a seguir viendo, entonces no necesariamente mis fotos con la gente con la que me vean abrazada… yo los amo, es que yo amo a mis amigos".

Pero ahora, este martes 14 de mayo, en la revista TV Notas han declarado que la actriz de novelas como Mi Corazón Es Tuyo sí tiene un romance, aunque no con una mujer, sino con un guapo hombre. Esto pues Silvia fue captada por la revista a su llegada al aniversario de la obra Siete Veces Adiós con este misterioso galán, con el que parecía estar en plan de amistad, hasta que según el reportero, al apagar las luces se comieron a besos.

Ante este hecho, la revista mencionó que aunque la actriz de Amor Bravío se negó rotundamente a ser retratada con su acompañante y no quiso brindar entrevistas, por obra del destino, se encontraron a su supuesto galán en el teatro en breve en la Casa del Indio Fernández, en donde él estuvo sobre el escenario actuando en la obra llamada Instinto Animal, así que lo esperaron a la salida.

La espera rindió frutos, pues el tan misterioso hombre de Navarro al final les brindó una breve entrevista en la que dio varios datos de su vida, como que se llama Fabricio Mercado y que: "Soy argentino. Tengo 46 años. Llegué a México hace cinco y es la primera vez que hago teatro acá, pero en mi país hice muchas obras. Estuve en la película Fuga de Reinas y en las series La Mujer del Diablo y Un Buen Divorcio".

Finalmente, aclaró un poco de su relación con la exactriz de TV Azteca, revelando que se conocieron "en diciembre del año pasado, a raíz de que comenzamos a grabar la serie Juegos Interrumpidos, que creo que va a salir en agosto por VIX. Es una mujer que todo el tiempo piensa en el otro. Si tienes un problema ve cómo ayudarte. Es muy sencilla y linda persona". De igual manera, cuando se le cuestionó de su relación, este señaló que simplemente eran amigos.

