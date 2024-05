Tras denuncias de abuso contra Tenoch Huerta y amenazas, Poder Prieto anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las denuncias de abuso y de violencia en contra del reconocido actor mexicano, Tenoch Huerta, desgraciadamente el movimiento anti-racismo que manejaba, Poder Prieto, cierra sus 'puertas' y a través de las redes sociales se anuncia su retiro como organización ante estas polémicas, a las que se le agregaron amenazas contra promotora cultural e intento de intimidación.

Fue la actriz Maya Zapata quien empleó las redes sociales para anunciar el fin del colectivo Poder Prieto, el movimiento con el que pretendía luchar contra el racismo en la industria del cine y la televisión, junto a su colega Tenoch Huerta. Mediante un extenso comunicado publicado en la cuenta oficial de Poder Prieto en X, antes conocido como Twitter, el colectivo señaló que aportaba más a la discusión del tema con su desaparición.

En parte del mensaje, la actriz de Morirse En Domingo declaró que: "Poder Prieto se despide con tristeza, pero con la certeza de que la retirada sumará más que la permanencia. No dejaremos de luchar, sólo cambiaremos de lugar y de estrategia. Seguimos creyendo que necesitamos construir puentes de reconciliación, con espacios de reflexión y confrontación, pero sin punitivismos, ni linchamientos. Gracias a todos los que lo hicieron posible y nos acompañaron en este doloroso, pero hermoso viaje. Gracias a todos los que creyeron junto a nosotros que vencer a Goliat era posible. No lo logramos. Pero esta historia no tiene un final escrito aún".

De esta manera, el movimiento que surgió en 2021 para luchar contra el racismo en el medio artístico llegó a su fin, luego de que el año pasado, tanto Maya como el actor de Wakanda Forever, estuvieron en el ojo público al ser tachados de "incongruentes". Como se recordará, la saxofonista María Elena Ríos señaló a la organización por no haberle pagado por el uso de su trabajo y también denunció públicamente a Huerta como "violentador" y "depredador sexual".

Por otra parte, la promotora cultural Luz Valdés reclamó intentos de intimidación por parte de Poder Prieto después de señalar a Tenoch por omitir el crédito de la elaboración de una prenda que el actor vistió en Milán Fashion Week 2023. Esta situación puso en el centro a los actores, pues cuando Maya intentó aclarar la polémica con el mensaje: "La gente inteligente sabe que los buenos y malos no existen: eso es una ficción creada por la mente binaria. La vida y los conflictos son más complejos que lo que la comprensión chata de Twitter, permite mirar", fue duramente criticada.

Fue así como luego de las acusaciones por violencia sexual contra del actor de Marvel y estos señalamientos sobre Maya, que el movimiento se apagó repentinamente y aunque finalmente Poder Prieto se despidió oficialmente hace algunas horas, sus últimas publicaciones fueron realizadas en junio del 2023.

