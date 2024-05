Tras volver con Cristian Castro, filtran una terrible noticia de Mariela Sánchez en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que no todo es miel sobre hojuelas con el anuncio de volver a una relación con el famoso cantante y actor, Cristian Castro, dado a que aparentemente Mariela Sánchez, no estaría pasando un buen momento ante su reconciliación tan inesperada, pues a través de una entrevista para Venga la Alegría, un famoso amigo de esta acaba de filtrar una terrible noticia sobre lo que atraviesa por esta decisión.

En los últimos meses la vida amorosa del hijo de Verónica Castro ha dado mucho de que hablar, debido a que a inicios de año presumió su relación y se dijo muy enamorado de Mariela, pero pocas semanas después confirmó su separación, incluso ella dijo que solo le dio un boleto de avión de regreso sin explicaciones. Pero eso no fue todo, pues días después se volvió a decir enamorado y feliz, pero de la artista plástica, Ingrid Wagner, a quien incluso le cantó sobre el escenario.

Y aunque parecía que estaba más que feliz y estable al lado de Wagner, la mujer confirmó que ya no había nada entre ellos y habría aplicado el mismo método que con Mariela, causando un gran revuelo en redes sociales. Todo parecía calmarse tras estás 'bombas' mediáticas seguidas, cuando una vez más volvió a 'estallar' la polémica, pues mediante su cuenta de Instagram, el intérprete de Azul compartió un mensaje en el que confirmó que él y Sánchez retomaron su relación sentimental.

Mariela confirma regresa con Cristian. Instagram @sanchez_mariela

Dicha situación no tendría contentos a miles de fans del Castro, pues el periodista y gran amigo de Mariela, Pablo Layus, acaba de salir a afirmar que esta estaría recibiendo un sin fin de terribles comentarios, ataques y amenazas en su contra en las redes sociales y siente mucho miedo: Solo sé que Mariela ha recibido un montón de mensajes feos a través de redes sociales y eso a ella no le gusta. No le gusta sentirse insegura o pensar que le puede pasar algo".

Según contó Pablo al matutino de TV Azteca, Mariela está consternada y "no entiende" que es lo que motiva estos ataques cuando ella jamás le ha deseado el mal a Castro, al cual vendrá a visitar a México, pero está vez acompañado de su hijo, pues teme el viajar a tierras mexicanas sola: "Cristian quiere que ella viaje ya. No lo va a hacer sola. Es más, quiere darle un poco de tranquilidad a su hijo, a 'Toto'. Cristian le ha ofrecido a 'Toto' viajar también con ella".

Finalmente declaró que el intérprete de temas como No Hace Falta ya planea boda, pero que hasta el momento es Mariela la que no sabe si aceptar casarse o no: "No sé si por el lado de Mariela aceptaría (casarse). Creo que ella va por algo más común que sentar una relación con alguien, conocerse primero. El que dice eso (que la reconciliación sea por publicidad), no conoce a Mariela".

Fuente: Tribuna del Yaqui