Zayn Malik y sus altibajos en el amor: De estrella de pop a víctima de 'catfishing'

Los Ángeles, California. - El camino del amor puede ser complicado para todo el mundo, incluso para una estrella del pop de la talla de Zayn Malik. Con una trayectoria marcada por relaciones mediáticas, desde su romance con Perrie Edwards hasta su noviazgo con la modelo Gigi Hadid, lo cierto es que el cantante enfrentó recientemente un nuevo obstáculo en su búsqueda de encontrar a su media naranja: las aplicaciones de citas.

Durante una reveladora entrevista con la revista NYLON, Malik, quien tiene 31 años, compartió sus experiencias en el mundo de las citas en línea, ahí se encontró con un problema inesperado: ser expulsado repetidamente de Tinder por acusaciones de catfishing. De acuerdo con el cantante, las personas que veían su perfil no creían que fuera realmente él y lo denunciaban por suplantación de identidad. "Todos me acusaban de catfishing. Me decían: '¿Para qué estás usando las fotos de Zayn Malik?'", compartió el artista, admitiendo con humor que su búsqueda de amor en línea no ha sido para nada fructífera.

Zayn Malik y Gigi Hadid

Este bache en el ámbito romántico sin duda se suma a las reflexiones que Malik hizo sobre sus relaciones pasadas. En particular, el cantante habló sobre su noviazgo de cuatro años con Edwards, admitiendo que en ese entonces era ingenuo y no entendía mucho sobre el amor. "No sabía nada de nada en ese momento", confesó. "Creí que sí, porque tenía 21 años. Se me permitía legalmente hacer todo, pero no sabía ni mi...rda".

Asimismo, el británico también compartió cómo la fama afectó su vida amorosa, revelando que antes de unirse a la banda nunca había tenido una novia, por lo que trató de experimentar una vida adulta normal una vez que alcanzó el éxito con su antigua agrupación, pero desafortunadamente la atención mediática lo hizo difícil. "Mis padres eran un poco de la vieja escuela, así que nunca traje una novia a casa ni nada por el estilo", dijo Malik. "Cuando tuve la oportunidad de hacer eso, salté directamente, con dos pies por delante, y dije: 'Voy a tener una novia y ella vivirá conmigo'. Esto me convierte en un hombre adulto”.

Después de su relación con Edwards, Malik encontró el amor nuevamente en Hadid, con quien tuvo una hija, Khai, esto antes de separarse en octubre de 2021. No obstante, el famoso reveló que esta relación lo ayudó a conocerse mejor. "De los 21 a los 27 estuve con Gi, tuvimos una hija y realmente no me tomó mucho tiempo conocerme", apuntaló.

Ahora, Zayn está tomando un enfoque más pausado hacia el amor, centrándose en su hija Khai y en disfrutar de su tiempo juntos. "Probablemente sea prudente tomarse su tiempo antes de invertir plenamente en otro ser humano como compañero de por vida", reflexionó el cantante.

A pesar de su éxito como solista después de dejar One Direction en 2015, Malik admitió en una plática para el podcast Zach Sang Show que lamenta no haber disfrutado más su tiempo en la banda. Asimismo, reconoció haber tenido una actitud arrogante en ese entonces y subrayó que ahora valora más la felicidad y la positividad en su vida.

Fuente: Tribuna