¿Adiós amor? Christian Nodal confiesa rechazo de Cazzu en medio de rumores de separación

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el intérprete mexicano Christian Nodal ha estado sumergido en la controversia debido a que se especula que podría enfrentar una crisis con Cazzu, madre de su única hija Inti. Los rumores de esta ruptura comenzaron debido a que el originario de Caborca, Sonora borró todo el contenido de sus redes sociales en donde aparecía la trapera argentina y también su bebé.

Nodal borró las fotos con Cazzu y desató rumores de ruptura

Como se sabe, los artistas se convirtieron en padres en septiembre del 2023, cuando dieron la bienvenida a su primera bebé juntos, una niña a la que llamaron Inti, no obstante, se dice que en la actualidad las cosas entre ellos no estarían muy bien. Sin embargo, acaba de salir a la luz una entrevista donde Christian confiesa todo su amor por Cazzu y revela cómo le hizo para conquistar a la madre de su hija.

En primer lugar, el sonorense admitió que la trapera rechazaba ser su novia: "Me fui a vivir a Argentina, le dije '¿sabes qué?, yo me voy a vivir para allá', y ella no quería, ella no quería ser mi novia para empezar, ella me decía 'vamos lento, vamos despacio'", relató Nodal con una sonrisa en el programa Noche de luz. El artista de 25 años manifestó que a pesar de que Cazzu, de 30, no quería dar pasos grandes en su relación, él insistió y logró hacerla cambiar de opinión.

El plan era rentar una casa en el campo y nos veíamos dentro del día y todo estaba perfecto. Y llegó me decía 'por favor, tranquilo', y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía un auto ahí", detalló con una sonrisa.

En este sentido, Christian recalcó que siempre tuvo una atracción muy fuerte por su actual pareja. "Me llego en un muy buen momento, y ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho. Yo la miraba y toda guapa, toda bella, yo decía 'mamasota, eres mi crush, te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico'", declaró. Al respecto del lugar donde concibieron a su hija Inti, Nodal contó: "Ella se hizo, todavía no se si en Brasil o en Argentina, pero por ahí".

Nodal habla de su amor por Cazzu

Además, el intérprete de Botella tras botella confesó cómo se enteró que su sueño de ser padre se había convertido en realidad: "Estamos en Japón y ella no se estaba sintiendo bien y decía 'creo que me tengo que hacer una prueba de embarazo', yo ¿¿de verdad?'... Tres pruebas se hizo, y yo estaba con las tres pruebas así de ‘pues todas negativo, no estas… a ver espérate, déjame ver la caja’, no le entendía, estaba en japonés, y ya uso el traductor y las tres positivas”.

Finalmente, y a pesar de declararse completamente feliz y enamorado de Cazzu, Christian Nodal aseguró que por el momento no piensa en llegar al altar con ella. El sonorense mencionó que si en algún momento deciden casarse, será para compartir su felicidad con un reducido número de personas: "No lo veo necesario, que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad", subrayó.

Fuente: Tribuna