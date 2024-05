Adiós Televisa: Galilea Montijo se va de 'Hoy' por esta poderosa razón; llega su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Galilea Montijo dejó en aprietos a la producción del programa Hoy debido a que este miércoles 15 de mayo no se presentó a laborar y otra personalidad tuvo que tomar su lugar en la emisión matutina. Como se sabe, 'La Gali' es parte fundamental de Hoy y en general de todo Televisa, ya que no solo es una de las estrellas más queridas, sino que cuenta con tres década de carrera que la respaldan.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, arrancó su carrera inicialmente en concursos de belleza y estos le abrieron las puertas en la televisora de San Ángel, donde comenzó actuando en melodramas como El premio mayor, Azul, Tú y yo y Tres mujeres. Mientras que su labor como conductora llegó años más tarde, siendo un gran éxito al formar parte de Vida TV junto a personalidades como Héctor Sandarti. Mientras que a Hoy se integró en 2008.

Galilea Montijo abandona Hoy

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles 15 de mayo, Montijo no se presentó en el foro 16 de Televisa San Ángel, por lo que no apareció al aire en Hoy. El elenco del matutino en esta ocasión estuvo conducido por Paul Stanley, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Arath de la Torre y Raúl 'El Negro' Araiza. Además, en esta ocasión la productora del programa Andrea Rodríguez Doria, llamó a una conductora reemplazo.

La elegida para tomar el lugar de 'La Gali' fue nadie más y nadie menos que la influencer del momento, Wendy Guevara, quien es una gran amiga de la tapatía. Sin duda alguna la presencia de la ganadora de La Casa de los Famosos México ayudó a elevar el rating de Hoy, ya que además de conducir con su característico sentido del humor todo el programa, también contó la dinámica que tuvo al aparecer en el show de Madonna.

Elenco de 'Hoy' sin Galilea Montijo

Los fans de Montijo quedaron muy preocupados al ver que nuevamente no estaba en Hoy, ya que en las últimas semanas ya son varias las veces que no aparece a cuadro. Sin embargo, la propia tapatía compartió la razón por la que no estuvo en el programa y se debe a un nuevo viaje. Mediante sus historias de Instagram, Galilea mostró que estaba en el aeropuerto de la CDMX mientras que su novio Isaac Moreno luego ventiló que se encuentran en alguna playa del Caribe.

Galilea Montijo abandona 'Hoy' por un viaje

