Benny Blanco impacta al revelar que tiene planes de boda con Selena Gomez

Los Ángeles, California. - Benny Blanco está listo para celebrar un año lleno de amor al lado de su famosa novia, Selena Gomez. Con el primer aniversario de su relación coincidiendo con el cumpleaños de la cantante el 22 de julio, el productor musical ya ha estado comprando regalos especiales para la ocasión, por lo que sus fans se encuentran fascinados.

Recientemente en una entrevista con Howard Stern, cuando este le sugirió que podía prever un matrimonio entre ambos, Benny respondió con entusiasmo, revelando sus propios pensamientos sobre el futuro. "Eso es algo en lo que ambos estamos pensando... ¡tengo que ponerme las pilas!", exclamó.

Benny Blanco habla de matrimonio con Selena Gómez. Foto; Internet

Además, Benny compartió su deseo de tener hijos en el futuro, expresando su amor por los niños y su entusiasmo por formar una familia con Selena. Por otra parte, hay que señalar que ellos ya se conocen de tiempo, pues han estado trabajando juntos desde 2015 en el álbum Revival de Selena, con éxitos como Single Soon que alcanzó el puesto número 19 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 2023.

La historia de amor entre Benny y Selena tuvo un comienzo poco convencional, según él. Al recordar su primera cita, Benny admitió que inicialmente no se dio cuenta de que era una cita, lo que llevó a momentos divertidos y románticos entre la pareja.

Algo que tiene encantados a sus seguidores es que Benny no escatima en demostrar su amor por Selena, pues en más de una ocasión la ha descrito como su mejor amiga y fuente constante de inspiración. Desde alquilar una sala de cine para proyectar la película favorita de Selena hasta disfrutar de comidas especiales juntos, Benny se esfuerza por hacer felices a su pareja.

Además de su relación personal, Benny elogió el talento de Selena en la serie Only Murders in the Building, donde comparte escena con los actores de renombre, Steve Martin y Martin Short, destacando su admiración por su genialidad y humor.

Por otro lado, Selena continúa cosechando éxitos tanto en la actuación como en la producción, con la próxima cuarta temporada de su serie aclamada por la crítica y un spin-off en Food Network, demostrando de esta manera su versatilidad y talento en la industria del entretenimiento.

Mientras Benny continúa promocionando su exitoso libro de cocina, la pareja celebra un año de amor, crecimiento y compromiso mutuo, preparándose para lo que el futuro les depara.

Fuente: Tribuna