Christian Nodal rompe el silencio sobre las lesiones tras quitarse sus tatuajes

Ciudad de México. - El famoso cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, ha estado en boca de todos desde hace un rato debido a su notable transformación física. Sin embargo, más allá de la pérdida de peso, lo que ha llamado la atención es el proceso al que se ha sometido para retirar los tatuajes que tenía en su rostro.

El intérprete de Adiós Amor reveló durante una entrevista con Luz García para su podcast Noche de Luz, los detalles de este intenso proceso, confesando que eliminar los tatuajes de su rostro ha sido doloroso y complicado. Nodal admitió haber sufrido lesiones cutáneas como resultado de las dolorosas sesiones a las que tuvo que someterse para borrar las marcas de tinta.

Christian Nodal habla sobre sus tatuajes. Foto: Internet

Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones", explicó el artista, revelando también los desafíos que ha enfrentado durante este proceso de transformación estética.

Asimismo, el ex de Belinda también compartió las razones detrás de su decisión de tatuarse en primer lugar. Según Nodal, en su momento optó pintarrajear su rostro como un acto de rebeldía y para desafiar las expectativas impuestas sobre él como artista. "Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista", enfatizó.

No obstante, con el tiempo, el cantante reconsideró su decisión y tomó la decisión de eliminar algunos de estos tatuajes, especialmente aquellos que no tenían un significado profundo para él. Además, la llegada de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante Cazzu, también ha sido un factor motivador en este proceso de transformación. "Quiero que mi hija me conozca... que conozca mi carita", expresó Nodal en una entrevista anterior.

A pesar de las dificultades y el dolor que ha experimentado durante este proceso, Christian continúa avanzando en su camino hacia una nueva imagen, reflejando no solo un cambio físico, sino también una evolución personal y artística.

Fuente: Tribuna