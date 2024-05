De luto y presa: Tras retiro de novelas, villana traiciona a Televisa y firma con TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una icónica villana de las telenovelas, quien se retiró de la actuación hace 6 años, dejó en shock a todos sus seguidores y fans pues se acaba de reportar que dará un duro golpe a Televisa ya que este 2024 hará su debut en la empresa de la competencia, TV Azteca. Se trata de la gran Daniela Castro, quien hace varios años enfrentó un fuerte escándalo tras ser detenida por robo en Estados Unidos, lo que provocó una decadencia en su carrera.

La intérprete mexicana comenzó su carrera en programas como Cachún, cachún, ra-ra, además de que realizó exitosas melodramas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte, Mi pecado y Me declaró culpable, donde varias veces la hizo de protagonista y antagónica. Sin embargo, un escándalo en 2018 arruinó su trayectoria artística.

Castro fue acusada de robar varias prendas en tienda departamental en Texas, Estados Unidos, por lo que estuvo bajo arresto al menos 8 horas. Después de pagar una fianza, llevó su caso en libertad y meses más tarde le retiraron los cargos. En 2022, la actriz pudo regresar al negocio con la frente en alto, para demostrar que ella nunca cometió ningún delito. Después de ello se creyó que Televisa de inmediato le abriría las puertas, pero no pasó.

Daniela, quien estuvo de luto durante más de 1 año por la dolorosa muerte de su padre Javier Castro, confesó en diversas ocasiones que le encantaría regresar a la actuación y dijo que no estaba negada a trabajar en una empresa que no fuera Televisa: "Yo estoy abiertísima... ya quiero regresar a trabajar y no nomás con Televisa, o sea estoy abierta a un buen proyecto, que me llene, poder transmitir a la gente un gran trabajo y tenerle ese respeto al público".

Tal parece que la intérprete ya consiguió ese proyecto que tanto esperaba y sería en la empresa del Ajusco. Presuntamente Daniela fue contratada para formar parte del elenco del melodrama La Cautiva, que anteriormente había sido relacionado con Angélica Rivera. Fue la cuenta de Instagram Noveleando MX la que filtró esta información, asegurando que Castro llegará a esta novela junto a su hija Alexa Castra. Además de Daniela, otros actores que formarían parte del proyecto son:

Plutarco Haza

Érick Chapa

Rossana Nájera

Pierre Louis

