Famosa amiga de Silvia Pinal expone en 'Sale el Sol' turbio secreto de Luis Enrique Guzmán

Ciudad de México.- La famosa administradora teatral, Mónica Marbán, que es sumamente reconocida por su relación laboral y de amistad con la querida primera actriz, Silvia Pinal, recientemente decidió brindar una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en la que se sinceró sobre su despido y una vez más exponer turbio secreto sobre los manejos que realizó el productor musical, Luis Enrique Guzmán.

Como se sabe, hace casi un año que se hizo oficial que el hijo de Pinal con el cantante y también actor mexicano, Enrique Guzmán, había despedido a Marbán de su puesto como administradora del Teatro Silvia Pinal después de 25 años, acusándola de haber sacado provecho de este poder que tenía para aparentemente quedarse con parte de las ganancias, hecho que la amiga de la primera actriz negó rotundamente.

Ahora, en una entrevista con Ana María Alvarado, Mónica quiso aclarar que no tenía resentimientos por nada con la familia, aclarando que el motivo de su despido fueron simplemente malos entendidos por no tomarse el tiempo a ver de lleno las cuentas, señalando que durante las pandemia estuvo cerrado el teatro por la contingencia por el Covid-19, por lo que claramente no entraba dinero, y que esto molestó a Luis Enrique, señalando que tal vez pensó que ella se quedaba con ingresos, pero destacó que no es el caso y siempre fue transparente.

Luis Enrique y Mónica. Internet

Por este motivo señaló que se siente muy feliz y orgullosa de que llevó todos los papeles de cuentas en orden y tuvo la mente para semana a semana llevarlos a que los firmaran para demostrar que entregaba todo como debía, declarando que todo esto con el afán de protegerse por cualquier malentendido que pudiera ocurrir. De igual forma, Mónica aseguró en Imagen TV que jamás atacó al hijo de Silvia, que hay testigos que pueden comprobar que él llegó molestó a hablarle feo y correrla, tratando de provocarla, pero que por su parte no se opuso y en calma entregó todo.

Sobre el dinero por sus casi tres décadas de servicio, Marbán declaró que al final decidió hacer un acuerdo económico que se acoplara a la idea del hermano de Alejandra Guzmán, dado a que no tenía la más mínima intención de pelearse por dinero y arruinar su amistad de más de 50 años con Silvia, asegurando que por su parte, ella no tiene problemas ni ha pensado en demandar, en especial porque está tranquila que todo lo que hizo lo hizo de forma 100 por ciento legal y sin dañar a nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui