Hija de Carmen Salinas da devastadora noticia de la actriz de Televisa en vivo de 'VLA'

Ciudad de México.- A más de dos años de la muerte de la famosa histrionista y también política, Carmen Salinas, recientemente su hija María Eugenia Plascencia, recientemente compartió en vivo de Venga la Alegría un emotivo momento en el que recordó a su madre, pero también dio una devastadora noticia con respecto a su espíritu y lo que estaría sintiendo desde el más allá la actriz de Televisa.

Lamentablemente el pasado sábado 9 de diciembre se cumplieron dos años del lamentable deceso de la reconocida actriz de melodramas como La Vencidad, a causa de un derrame cerebral. Sin embargo, su hija anteriormente mencionada, no ha dejado de celebrar importantes fechas recordando su memoria, tal como lo fue el pasado 10 de mayo, que fue el Día de las Madres, que le llevó un pequeño detalle.

En este momento tan importante, María Eugenia fue acompaña por las cámaras del matutino antes mencionado y el reportero Jorge Nieto, con el cual vivió un momento completamente inesperado y que dejó a todos helados, debido a que mientras que estaban tratando de abrir la cripta en el Panteón Español, ubicado en la Ciudad de México, para dejarle un arreglo de flores, mismas que no lograron dejar dentro de la cripta, pues pese a todos sus intentos la chapa no cedió.

Carmen Salinas en Miembros al Aire. Internet

Ante esta situación, la hija de la actriz de Hasta Que El Dinero Nos Separe declaró que tal vez se había hinchado y después regresaría con un cerrajero, pero después de unos momentos reflexionando, María Eugenia declaró que tal vez su madre "ha de estar enojada mucho, porque no pudimos abrir aquí para ver a mi mamá", señalando que todo sería acto del espíritu de Carmen para demostrar que no está feliz por algo.

Por este motivo es que Palencia ante las cámaras de TV Azteca señaló que estaba completamente triste de no haber podido entrar a la cripta, señalando que "le trajimos sus florecidas a mi mamá, me hubiera gustado que estuvieran allá adentro pero no se puedo abrir". Finalmente negó rotundamente que estuviera creando una serie biográfica de Carmen, pues está con otros asuntos: "No se crean que están preparando (la serie) porque yo no he autorizado nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui