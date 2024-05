¿Infiel a Irina Baeva? Gabriel Soto habla del 'desliz' al 'embarazar' a actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémica actor de melodramas, Gabriel Soto, recientemente en una rueda de prensa decidió abordar uno de sus escándalos más fuertes, en el que se le acusó de tener desliz amoroso y serle infiel a su pareja, que en ese entonces no era Irina Baeva, con la guapa actriz de Televisa venezolana, Marjorie de Sousa, que supuestamente habría salido embarazada de él, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Como se sabe, hace poco más de siete años que se acusó a Gabriel de haberle sido infiel a su entonces esposa, la actriz Geraldine Bazán, con Marjorie, pues en TV Notas se compartieron varias fotografías en el que la venezolana y el mexicano estaban disfrutando de un día de playa muy divertidos y cariñosos entre abrazos, por lo que incluso se llegó a dudar que el hijo de De Sousa fuera de Julián Gil, su entonces esposo, y en realidad sería de Soto.

Y ahora, tras seis años que oficialmente se dejó en claro en su totalidad que no era el progenitor de Matías, gracias a una prueba de ADN, el reconocido histrión va a retomar este escándalo y lo hará comedia en su obra de teatro, El Precio de la Fama. Pero, aunque ahora se ríe de esto, en la entrevista reveló que fue terrible todo lo que sucedió con esos rumores: "Eso fue una cosa bien complicada para mí, fue un año desde que salió la portada de la revista hasta que se comprobó que ese bebé no era mío, ¡horrible!".

Según el actor de melodramas como La Fuerza del Destino, reconoció que lo peor de todo fue tener que confrontar a sus hijas y explicarles que no era padre de otro niño, destacando que pese a las aclaraciones, fue un daño muy fuerte a su familia: "Me estaban haciendo responsable de una paternidad que no tenía nada, absolutamente nada que ver, imagínate contarle eso a mis hijas, y las cosas se aclararon hasta cierto punto, pero ya había muchos daños colaterales".

Pero, este tema no será lo único que va a recordar, sino que también la filtración de su video íntimo, declarando que con este ni siquiera quiso salir de su hogar: "Ya lo superé, pero realmente fue un dolor a mi intimidad fuertísimo, levanté una demanda, avalado por la Ley Olimpia, y son cosas bien duras, fue un año donde no quería salir de mi casa porque me daba vergüenza, pero bueno, luego me hicieron muchos memes que me hicieron sentir bien".

