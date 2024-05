Jorge Losa confirma separación con Ferka y revela el terrible motivo: "La he pasado mal"

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y deportista español, Jorge Losa, en una reciente entrevista rompió el silencio sobre su crisis de pareja, confirmando su separación sentimental de la reconocida actriz y también presentadora, Ferka, a casi un año de romance, revelando el terrible motivo por el que decidió dar un paso atrás de su relación, dejando en claro que es cosa suya pues "la he pasado mal".

Desde hace un par de días que el reconocido presentador, Michelle Ruvalcaba, afirmó que Losa y María Fernanda Quiroz estaban en una crisis de pareja, que en su parecer es simplemente un retraso de su ruptura eminente. Aunque en ese momento no se tenía nada confirmado, en redes sociales la reconocida actriz comenzó a dejar mensajes en los que se sospecharía de una infidelidad por parte del galán de melodramas, pues en estos había frases como: "Alguien que de verdad te ama, va a preferir mil veces mejorar que perderte".

Y ahora, en el canal de YouTube de Edén Dorantes compartieron una entrevista en la que Losa es cuestionado de esta presunta separación, confirmó que era verdad, que estaban dándose un tiempo distanciado del otro y es por su causa al 100 por ciento, señalando que aunque ella es maravillosa, la realidad es que actualmente pasa por un terrible momento, pues su madre recayó en su lucha contra le cáncer y eso lo tiene ha él en una momento muy complicado y se ha distanciado de todos.

Mi mamá cayó otra vez. Estaba en el hospital. Yo estaba muy apartado. No duermo, me la he pasado mal con esta situación de mi mamá. Ferka y yo siempre nos hemos adorado y nos hemos comprendido en todas las situaciones. Más bien es una situación dura que yo estoy pasando, en la que yo estoy aislado", explicó.