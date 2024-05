Luto en Televisa: Famoso actor sufre trágica muerte en prisión: "Se complicó la situación"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el espectáculo mexicano en general de nueva cuenta están vestidos de luto ya que en horas recientes se confirmó que un reconocido actor sufrió una dolorosa muerte mientras estaba preso y fue su hija mayor quien compartió la noticia. Se trata del querido artista mexicano Héctor Parra, quien lamentablemente sufrió el fallecimiento de su madre mientras continúa tras las rejas por diversos delitos.

Daniela Parra, hija mayor del también exintérprete de TV Azteca, fue quien contó que hace un tiempo falleció la mamá de Héctor y explicó cuál fue la reacción que tuvo, pues evidentemente no se pudo despedir de ella ya que desde 2021 se encuentra privado de su libertad: "Mi papá siempre fue súper apegado con mi abuela, y cuando pasó todo esto, se complicó la situación", dijo la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy.

La joven comunicadora contó que evidentemente Parra sí supo de la muerte de su madre pero que no ha procesado bien esta noticia debido a que no ha tenido su duelo: "No sabemos exactamente cuando falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido. Estuvo muy fuerte. Nuevamente, como que no lo ha entendido al 100".

Murió la mamá de Héctor Parra mientras él estaba preso

De hecho, Daniela dijo que considera que el intérprete de novelas como Cómplices al rescate, La Usurpadora, María Belén y Alegrijes y Rebujos no entenderá bien las muertes de sus seres queridos hasta que por fin salga de la cárcel: "Siento que cuando salga, ya le van a caer los veintes… de amigos que fallecieron y primas de mi papá. Lo sabe allá adentro, pero aquí afuera va a estar fuerte el golpe de realidad".

Fuente: Tribuna