Luto en Televisa: Muere Elda Peralta, actriz sonorense del Cine de Oro que se retiró por acoso

Ciudad de México.- De nueva cuenta el medio artístico se encuentra de luto ya que este miércoles 15 de mayo se confirmó la muerte de una famosa actriz, quien trabajó en Televisa y en el cine mexicano. Se trata de la querida y reconocida Elda Peralta, artista sonorense del Cine de Oro que se retiró de la actuación debido al acoso. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un comunicado en redes sociales, la ANDA informó que estaban tristes por la partida de la originaria de Hermosillo, Sonora: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Elda Peralta Ayala, actriz de cine, guionista, escritora y editora. Fue presidenta del Comité de Vigilancia del STPC. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", señalaron.

Sin embargo, las autoridades de este organismo no compartieron no compartieron cuál fue la causa de muerte de esta estrella, por lo que no hay mucha información al respecto. Y es que doña Elda ya tenía tiempo retirada del mundo artístico y la razón se debía a que sufrió acoso de parte de un cineasta. Según palabras de la propia estrella sonorense, quedó con un trauma luego de vivir esta situación y nunca pudo volver a tener el mismo desempeño.

En una entrevista recogida por El Universal, Peralta confesó el traumático episodio que vivió y que la hizo abandonar su carrera: "Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas (verse forzado a someterse y hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer). Me negué, porque tenía la rebeldía suficiente para no dejarme arrastrar", mencionó la estrella.

Lo ocurrido me causó un trauma en mis 10 años de carrera, cada vez que decían ¡cámara! titubeaba y se me torcía un poco la boca".

¿Quién fue Elda Peralta?

La intérprete sonorense fue conocida gracias a su gran labor en la época del Cine de Oro mexicano, donde trabajó durante más de dos décadas realizando películas como Hipócrita, La negra angustias, Necesito dinero, Cárcel de mujeres, Acuérdate de vivir y Chucho el roto. Asimismo, tuvo la oportunidad de trabajar en Telesistema Mexicano, lo que ahora se conoce como Televisa, con telenovelas como La brújula rota y Rocambole.

Fuente: Tribuna