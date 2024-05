Oscar Burgos, hijastro de Karla Panini, filtra cómo era su relación con 'La Lavandera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Karla Panini es una de las estrellas más controversiales y poco queridas de México, al grado en el que su nombre se convirtió en un meme frecuente en redes sociales cada vez que ocurre una desgracia en el país, puesto es a la exintegrante de Las Lavanderas a quien culpan por todo; sin embargo, el odio de la gente no es algo que solo la comediante debe cargar, puesto recientemente salió a la luz que su hijastro también recibe mensajes de odio.

Cuando se menciona el nombre de Karla Panini, la gente suele hacer burla o acusar a la estrella de haber traicionado a su mejor amiga, quien estaba enferma de cáncer, para robarle al marido. Dicha polémica fue tal, que incluso en semanas recientes revivió gracias a una influencer coreana, que comparó el caso de la famosa con el de la premisa principal del K-Drama, Cásate con mi esposo, donde ocurre básicamente lo mismo.

Si bien, para nadie resultaría sorprendente que Panini se llevase todas las críticas, la realidad es que hay gente que ha estado atacando al hijastro de la comediante, Oscar Burgos Junior, quien es hijo de la expareja de Karla, Oscar Burgos. Según declaraciones del joven, la razón por la que la gente lo odia, es porque consideran que es descendiente de la famosa, cuando la realidad no comparte ningún vinculo sanguíneo con ella.

El creador de contenido reveló que, a diferencia de lo que los demás creían, Karla no era su madre, sino su madrastra, mientras que su progenitora real es una mujer identificada como Luis Fernanda Sandoval. Oscar explicó que su papá se casó con Panini, cuando él ya tenía 11 años. Asimismo, el joven indicó que su relación con la actriz siempre fue grata, puesto ella procuró tratarlo bien: “Fue muy linda conmigo”, declaró.

Oscar Burgos Jr se deslinda de Karla Panini y asegura que no es su madre

Créditos: Internet

Pese a todo lo mencionado antes, Oscar no buscó defender a Karla de la polémica que, posiblemente la perseguirá toda su vida, puesto asegura que, aunque ella fue muy agradable con él, lo cierto es que él no es responsable de juzgar cualquier cosa que haya ocurrido después, declaración que hizo en referencia a la controversia con Luna, resaltando que su labor era “aclarar” que no tenía ningún parentesco con la comediante.

“He estado recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de críticas”, detalló Burgos Junior.

