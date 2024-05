"Pinc... viejito": Gustavo Adolfo Infante 'estalla' contra Pedro Sola y lo llama "acosador"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el tan polémico periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se encuentra en medio de tremendo escándalo, dado a que en una reciente entrevista que tuvo, volvió a estallar en contra de su colega, el presentador de TV, Pedro Sola, señalando que no lo soporta que es solo "un pinc... viejito" y afirma que tiene testimonios de que es un "acosador de hombres".

Infante actualmente es uno de los más reconocidos exponentes de la televisión y manejo del mundo del espectáculo, incluso se le dice el 'Hombre de las Exclusivas', por presuntamente obtener información antes que nadie, y no solo por su manejo de información sobre las celebridades y artistas, sino por las peleas que ha tenido a lo largo de sus más de 40 décadas de trabajo, especialmente con Ventaneando, donde llegó a trabajar.

Y hace poco demostró que esta enemistad con los actuales conductores del vespertino de TV Azteca sigue vigente, pues cuando se le cuestionó que es lo que piensa respecto a Pedro Sola, este no tuvo reparo alguno al momento de humillarlo y dejar en claro que no quiere tenerlo cerca de su vida, lanzando una serie de fuertes ataques en su contra: "No lo soporto, me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinc... viejito, habla mal de la gente".

Pero eso no fue todo, pues el expresentador de Sale el Sol señaló que estaba en toda facultad para declara que "es acosador de hombre", afirmando que "yo tengo compañeros de que él los ha acosado", dejando a la entrevistadora y a todos aquellos que vieron sus declaraciones con la boca abierta, pues básicamente se transformó en Alfredo Adame por la manera de expresarse con ese odio y auténtico desprecio por Sola.

Es por este motivo que dicho video se encuentra viralizándose a través de la red social de X, antes conocida como Twitter, en donde señalaron que tenía toda la razón ya que supuestamente "Pedrito Sola es un mam... y no le pidas foto cuando come, lo tienes que esperar, ok eso entiendo, pero lo hace con una cara de fuchi", mientras que otros afirmaron que él era igual: "Se proyecta bien feo Gus" y "Pero su achuuuu".

