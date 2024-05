¿Sale del clóset? Jorge Salinas revela su verdadera orientación: "No rechazo a caballeros"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas, Jorge Salinas, recientemente dejó a sus miles de fans sorprendidos, pues durante una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación no tuvo reparos al momento de revelar su verdadera orientación sexual, señalando que ama a las mujeres y siempre las va a preferir, pero que si le coquetean los hombres no rechaza a los caballeros.

Por el reciente Día de la Madre, cuando la prensa se topó con el famoso actor de Televisa, no dudo en cuestionarle con respecto a su opinión a las labores de las mamás con sus hijos, como el de su esposa, la también famosa actriz, Elizabeth Álvarez, a lo que señaló que las admira, pero se debe de dejar de creer que solamente la mujer debe de hacerse cargo de los niños, pues es un trabajo en pareja, detallando que "los seres humanos somos los responsables de criar y de atender y amar a nuestros hijos".

Ante esto, el actor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, señaló que en su opinión, tanto hombres como mujeres deben de dividirse las tareas de la casa, hablarlo, señalando que: "Yo no tengo ningún tema en la dualidad en el sexo ni mucho menos", impactando al revelar que es orgullosamente abierto en pensamiento y en sus preferencias: "Mis preferencias son cien por ciento hacia la mujer, las prefiero a ellas, no quiere decir que no acepte a los caballeros".

Jorge y Elizabeth. Internet

De igual forma, afirmó 100 por ciento orgulloso que desde pequeño ha estado en contacto con su "lado femenino" y jamás en su casa lo reprimieron a que fuera un macho, sino que lo dejaron explorar estas dualidades en su carácter: "Yo tengo mi lado femenino y lo agradezco enormemente a mi papá que me lo haya permitido desarrollar. Me fascina, me fascina ser un hombre abierto y sin tapujos y sin problemas emocionales para decir: 'Ay no, esto no'".

Finalmente el actor de Cadenas de Amargura, señaló que por eso es que él no considera que ayuda a Elizabeth con la crianza de sus hijos o con los deberes de la casa, sino que hace lo que se debe de hacer, cumpliendo sus funciones como esposo, padre y ser humano, recibiendo un aplauso por parte del público y los reporteros, que admiran que el histrión de 55 años demuestre esta madurez emocional y no tema sincerarse ante el público como nunca antes.

Fuente: Tribuna del Yaqui