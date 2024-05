Televisa en shock: Estrella de 'LEBEH' se queda sin trabajo y hace contenido para adultos

Ciudad de México.- Cuando las personas suelen pensar en los artistas que aparecen tanto en Televisa como en TV Azteca, suelen llegarles a la mente una vida llena de glamour y fortuna, tal y como celebridades de la talla de Angelique Boyer, Sebastián Rulli y hasta Poncho De Nigris suelen presumir a través de sus redes sociales; sin embargo, no todos los famosos logran conseguir este objetivo y, si se quedan sin trabajo, pueden llegar a sufrir severos problemas económicos.

Un ejemplo de ello es el de una estrella que llegó a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, durante los años 2021 y 2022, se trata del famoso atleta, Silverio Rocchi, quien hace un tiempo decidió abrirse un perfil en la polémica plataforma de contenido para adultos, esto con la finalidad de obtener algunos ingresos extra, puesto en aquella época la celebridad no lograba conseguir trabajo y necesitaba llevar comida a su mesa.

Silverio Rocchi revela por qué dejó de hacer contenido para adultos

Créditos: Internet

Sin embargo, hubo algo que impresionó notablemente a su fiel audiencia de fans y es que, aunque la estrella logró conseguir buenos ingresos por vender sus fotografías privadas, la realidad es que ni bien obtuvo otro empleo se alejó de todo ello, por lo que en días recientes brindó una entrevista para el portal de TV y Novelas, donde reveló por qué decidió apartarse de todo ese mundo e informó si volvería a incursionar de nuevo en él.

Según declaraciones de Rocchi, la única razón por la que tuvo que recurrir a este medio de obtención de ingresos fue porque tenía “necesidad” de hacerlo y no porque realmente quisiera hacerlo, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad de generar dinero a través de otra manera, no dudó en tomar la oportunidad. Asimismo, relató que lo hacía para evitar los futuros reproches de sus hijos, por estar exhibiéndose de esa manera en Internet.

“Agradezco todo lo que me generó en un año muy duro, cuando no había trabajo, cuando no se generaban ingresos por ninguna parte. Entonces considero que fue una etapa que quemé, me sacó de un apuro y ya, no creo que lo vuelva a hacer, más que todo por mis hijos y el ejemplo que quiero darles”, sentenció la celebridad.