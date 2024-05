Tras anunciar retiro de novelas, Victoria Ruffo revela si deja Televisa y abandonará México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de anunciar su retiro de las novelas, aclarando que era indefinido y no para siempre, la famosa y querida actriz mexicana, Victoria Ruffo, recientemente se sinceró con sus fans con una reciente entrevista para TV Notas, para confesar si es verdad que va a dejar Televisa como primer paso para después abandonar México, ya que se dice que podría irse a vivir al extranjero.

Como se sabe, hace varias semanas que Ruffo declaró para el programa Hoy tomó la decisión de mantener un perfil bajo con las novelas y mantenerse alejada hasta que llegué un papel sumamente interesante y en el que evidentemente sea protagonista, y usando su sentido del humor, bromeó con que desde que nació había sido la protagonista en su hogar, dado a que ella fue la primera en nacer.

Y es por este motivo que en una reciente entrevista con TV Notas, le cuestionaron si es que pensaba viajar a Noruega con su esposo, el político Omar Fayad, que es embajador de México en dicho país, para quedarse una temporada, aprovechando el respiro en la televisora, esta declaró que no: "Me da mucho gusto por él y por su carrera, pero yo tengo todo acá: Mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos".

La famosa actriz señaló que por el momento está muy feliz de poder formar parte de la obra de teatro Las Leonas y que ahora que atraviesa por la menopausia podrá hablar de este tema en su personaje sobre el escenario, lo que la tiene también muy agradecida con la oportunidad: "Estoy agradecida de que me llamen para hacer obras. Es un gran texto, pero estar al lado de Angélica Aragón, Ana Patricia Rojo, Mara Patricia, en verdad que estoy muy contenta".

Finalmente al abordarse el tema de los melodramas, que le dieron su apodo como la 'Reina de las Lágrimas', declaró que por supuesto que no las dejaba de lado para siempre, pero que quiere un reto mayor, algo más padre de lo que ha hecho: "Me gusta hacer novelas. Me encanta que la gente se apasione con los proyectos, pero sí me gustaría que llegue algo padre. Agradezco que después de tantos años sigan pasando mis novelas y sigan en el gusto del público. Para eso son, para disfrutarlas".

